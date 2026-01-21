Ya hay sentencia para el ‘incendiario’ de Santa Cruz de Tenerife: quemó más de 30 contenedores

Un hombre acusado de quemar una treintena de contenedores de basura en Santa Cruz de Tenerife, en octubre de 2024, ha aceptado en una vista celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial cuatro años de cárcel.
La sentencia de conformidad incluye el pago de 35.500 euros reclamados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y 22.000 por varias aseguradoras.
Al acusado se le atribuye haber prendido fuego a treinta contenedores de basura propiedad municipal destinados al servicio de limpieza valorados en entre 3.000 y 254 euros y varios vehículos que estaban aparcados en la calle en las cercanías.
Actuación más grave en Santa Cruz de Tenerife
Especialmente grave se considera su actuación en los alrededores del Hospital Parque, en el centro de la ciudad, lo que implicó un grave riesgo para los pacientes, personal sanitario y transeúntes.
En concreto, el incendio tuvo lugar a cinco metros del almacenamiento de gases tales como oxígeno y nitrógeno, y del área de Resonancias Magnéticas, que contiene helio, con la consiguiente toxicidad derivada de un posible escape.
El encausado se quedó observando cómo ardían los recipientes y era sofocado el fuego para a continuación cambiarse de ropa en unos baños públicos y de camino seguir manipulando más contenedores pero sin conseguir que ardieran hasta que fue detenido por la Policía Local.