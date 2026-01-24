TEA exhibe ‘Urchin’, una película sobre la fragilidad

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, exhibe desde el viernes y hasta mañana domingo (19.00 horas) Urchin (2025), un film social de Harris Dickinson que sumerge al espectador en la pobreza en la que cae un joven londinense.
Estrenada y premiada en Cannes, la película narra la historia de un joven sin hogar que lucha por sobrevivir mientras enfrenta su pasado y busca una salida a su situación. Este trabajo, que ofrece un retrato profundo de la fragilidad humana y la posibilidad de redención, cuenta en su reparto con Frank Dillane, Megan Northam y Diane Axford. Actor y director, el británico Harris Dickinson ha dirigido los cortos Who cares (2013), Surface (2014), Drop (2015) y 2003 (2021).