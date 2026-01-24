cultura

TEA exhibe ‘Urchin’, una película sobre la fragilidad

El film, que sumerge al espectador en la pobreza en la que cae un joven londinense, se proyecta este fin de semana
Fotograma de la película ‘Urchin’. / DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, exhibe desde el viernes y hasta mañana domingo (19.00 horas) Urchin (2025), un film social de Harris Dickinson que sumerge al espectador en la pobreza en la que cae un joven londinense.

Estrenada y premiada en Cannes, la película narra la historia de un joven sin hogar que lucha por sobrevivir mientras enfrenta su pasado y busca una salida a su situación. Este trabajo, que ofrece un retrato profundo de la fragilidad humana y la posibilidad de redención, cuenta en su reparto con Frank Dillane, Megan Northam y Diane Axford. Actor y director, el británico Harris Dickinson ha dirigido los cortos Who cares (2013), Surface (2014), Drop (2015) y 2003 (2021).

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas