Incidentes e insultos racistas en un partido de Tercera División en Tenerife

Lamentables incidentes los ocurridos en el duelo de Tercera DIvisión entre el CD Tenerife C y el Lanzarote.
Según ha adelantado el programa Todo Goles Radio de Canarias Radio, cuando había acabado el partido (2-0) un aficionado local profirió un insulto racista a un jugador del Lanzarote, lo que provocó sus más y sus menos en la retirada de ambos conjuntos.
Pero los incidentes no quedaron ahí. Mientras el público abandonaba la Ciudad Deportiva del CD Tenerife aficionados de uno y otro equipo, alrededor de diez, según Canarias Radio, protagonizaron un lamentable intercambio de insultos y golpes.