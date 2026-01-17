sucesos

Incidentes e insultos racistas en un partido de Tercera División en Tenerife

Aficionados de ambos equipos intercambiaron insultos y golpes, según ha adelantado Todo Goles Radio
Incidentes e insultos racistas en un partido de Tercera División en Canarias
Lamentables incidentes los ocurridos en el duelo de Tercera DIvisión entre el CD Tenerife C y el Lanzarote.

Según ha adelantado el programa Todo Goles Radio de Canarias Radio, cuando había acabado el partido (2-0) un aficionado local profirió un insulto racista a un jugador del Lanzarote, lo que provocó sus más y sus menos en la retirada de ambos conjuntos.

Pero los incidentes no quedaron ahí. Mientras el público abandonaba la Ciudad Deportiva del CD Tenerife aficionados de uno y otro equipo, alrededor de diez, según Canarias Radio, protagonizaron un lamentable intercambio de insultos y golpes.

