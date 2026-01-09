Un ‘combo’ meteorológico de calima, lluvias y viento llega a Canarias, según la Aemet

La previsión meteorológica para hoy indica que habrá predominio de cielos poco nubosos con algún intervalo ocasional en el oeste por el día.
A últimas horas tienden a nubosos en el norte y este, donde no se descarta alguna precipitación de carácter débil durante la noche, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de componente este moderado y a partir de la tarde gira a nordeste.
En la provincia de Las Palmas para este viernes, 9 de enero de 2026, indica que habrá predominio de cielos poco nubosos que tenderán a nuboso en el norte y este de Gran Canaria a últimas horas del día y con una probable calima ligera durante la primera mitad del día, remitiendo por la tarde.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, especialmente en el norte y en horas centrales; y a partir de la tarde tenderá a poco nuboso sin descartar una calima ligera, principalmente en altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios y no se descartan heladas débiles en cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 15ºC de mínima y los 21ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará en general del este moderado, girando a nordeste a partir del mediodía.