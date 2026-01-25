Todo un océano de música diversa para celebrar un año lleno de conciertos

El Grupo Mar Abierto ha presentado esta semana en Madrid las novedades de dos de los festivales que organiza: el que lleva su nombre, que va a celebrar su vigésimo aniversario, y el Tenerife Peñón Fest. Lo ha hecho a propósito de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que concluye este domingo en la capital de España, y también en virtud de la naturaleza de “reclamo turístico y cultural” que comparten ambas propuestas, según expuso el director de Mar Abierto, Jairo Núñez.
José Mercé y Ainhoa Arteta se incorporan al cartel del Festival Mar Abierto, que va a brindar una veintena de conciertos de 11 artistas. Antes ya se habían anunciado las actuaciones de Bebe, Luz Casal y Víctor Manuel. Las entradas se encuentran disponibles en el sitio web www.festivalmarabierto.com.
José Mercé es una figura esencial del flamenco, reconocido por su capacidad para unir tradición y modernidad, con una trayectoria que lo ha posicionado como uno de los referentes indiscutibles. Su voz y su forma de entender el género aportan al nuevo ciclo del festival profundidad, autenticidad y prestigio, reforzando la apuesta por una programación diversa y de calidad. Mercé actúa el 2 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus, en Gran Canaria.
LA LÍRICA
Ainhoa Arteta llega el 10 de mayo a la Sala Jerónimo Saavedra del Alfredo Kraus. La cantante se ha consolidado como una de las sopranos españolas con mayor proyección internacional, habiendo actuado en los principales teatros. Con su concierto, el Mar Abierto se adentra en la lírica, combinando calidad artística y accesibilidad para todo tipo de públicos.
Junto a estas novedades, cabe recordar que Bebe, reconocida como una de las voces más influyentes de la música española contemporánea, pasará por Gran Canaria y Tenerife el 1 y el 2 de mayo, respectivamente. Asimismo, Luz Casal, con una trayectoria que la convierte en referente del patrimonio musical español de nuestros tiempos, regresa al Archipiélago de la mano del festival el 7 de junio, con un concierto en el Auditorio Alfredo Kraus, y Víctor Manuel presentará su nuevo álbum, Solo a solas conmigo (2025), el 8 de noviembre, también en el auditorio de Las Palmas de Gran Canaria.
Estas son las confirmaciones, hasta la fecha de un festival que en esta edición, como apuntó Jairo Núñez, espera contar con una afluencia superior a los 30.000 espectadores.
A lo largo de sus dos decenios de trayectoria, por el Mar Abierto han pasado artistas de referencia como Pastora Soler, Guitarricadelafuente, Manuel Carrasco, Dani Martín, Maluma, Juan Luis Guerra y Macaco.
TENERIFE
En cuanto al Tenerife Peñón Fest, “continuará ofreciendo el mejor pop-rock e indie de la escena musical española” los días 23 y 24 de octubre. Su novena edición volverá a ofrecer una programación de actividades culturales en la semana previa a los conciertos, que esta vez contará con más horas de música, una mayor oferta gastronómica en la zona de food trucks y un recinto ampliado en el área de aparcamientos del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.
El cartel de artistas al completo, del que se acaban de conocer los nombres de La La Love You, Pignoise, Biznaga y Maika Makovski, será anunciado próximamente, por lo que la organización invita a estar atentos a las redes sociales del festival y a su web, www.tenerifepenonfest.es.
Pignoise vuelve a los escenarios con su característico pop-rock energético que combina guitarras potentes con melodías pegadizas, consolidándose como una de las formaciones españolas más celebradas desde sus inicios, a principios de los 2000. Con éxitos como Todo me da igual y Quiero, su propuesta sigue atrayendo a un público fiel, que disfruta de sus clásicos y de sus nuevos temas.
ESPÍRITU ‘INDIE’
En cuanto a la cantautora y multiinstrumentista Maika Makovski, destaca por su fusión de rock, pop y jazz, así como por sus letras intensas y poéticas, que se acompañan de una gran fuerza escénica. También va a participar en el Tenerife Peñón Fest 2026 La La Love You, la banda de indie-pop fresco y divertido que se ha convertido en un referente para la juventud con su estilo irónico y directo, prometiendo una actuación cargada de momentos memorables y conexión con el público.
Por último, el grupo madrileño de punk-rock Biznaga aportará al Tenerife Peñón Fest su sello característico con una energía desbordante y letras urbanas que reflejan la sociedad actual, siendo una de las bandas más potentes de la música alternativa en España.