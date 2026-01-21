Una guagua choca contra el tranvía de Tenerife

Una colisión entre una guagua y el tranvía está provocando retrasos en la Línea 1 durante la tarde de este miércoles. El incidente se produjo a las 17:50 horas a la altura del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Como consecuencia del impacto, el servicio del tranvía se ha visto afectado y se están registrando retrasos, mientras el personal trabaja para restablecer la normalidad lo antes posible.
Por el momento, se desconoce si hay personas heridas a causa del accidente. Según ha confirmado Tranvía de Tenerife, se está evaluando la situación y se informará de cualquier novedad a través de sus canales oficiales.