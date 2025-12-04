Indignación por la actitud de un joven con un anciano con bastón en el Tranvía de Tenerife: “Bochornoso”

El popular perfil tinerfeño de TikTok @guancheando ha publicado este jueves, 4 de diciembre, un vídeo que se ha viralizado en pocas horas al relatar una experiencia que, según explica su autor, le dejó “calentito” tras bajarse del Tranvía de Tenerife. La escena habría tenido lugar entre las paradas de La Paz y Cruz del Señor.
En su intervención, el creador de contenido describe una situación que presenció durante el trayecto: “Se subió un viejito a la altura de la Rambla Pulido, y en los asientos donde van los ancianos y las personas con silla de ruedas había un jóven, de entre 15 y 16 años”. Según cuenta, varios pasajeros —incluido él— le pidieron al adolescente que cediera el asiento reservado.
“No se quitó los cascos”. Le tocamos y se lo dijimos otra vez. ‘No’ (respondió el joven)”. El afectado detalla que la persona mayor, que llevaba bastón, optó por evitar el conflicto pese a necesitar claramente sentarse.
El tiktoker señala que, tras insistir en varias ocasiones, el chico no reaccionó hasta que llegó su parada: “A la altura de Cruz del Señor se levantó, pero no para darle el asiento al viejito, sino para irse. Bochornoso”.
El autor del vídeo aprovecha la publicación para hacer una reflexión más amplia: “¿Dónde quedan los valores? Y no hablo de jóvenes. Lo veo mucho en la sociedad”.
