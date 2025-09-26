Escena insólita en el Tranvía de Tenerife: “Empezó a humear dentro”

La tensión se ‘apoderó’ este jueves de buena parte de los pasajeros del Tranvía de Tenerife cuando un teléfono móvil comenzó a echar humo, tal y como se aprecia en un vídeo compartido en redes sociales por el popular perfil Tenerife quejas vecinales.
La mencionada cuenta explica que un usuario “le dio una patada” al dispositivo hacia el exterior del tranvía “para evitar problemas de seguridad”.
Además, recuerda que “este humo es bastante tóxico“.
Las respuestas no se han hecho esperar y han sido numerosos los usuarios que han tirado de sentido del humor para referirse al asunto: “Agüita, como para llevarlo en un bolsito“, dice uno. “Eso sí que es una llamada ardiente“, apunta otro.
¿Cómo actuar en situaciones similares?
El humo producto de una batería que falla suele contener gases tóxicos. Es vital alejarse, cubrir la boca con tela si es necesario y evacuar el área.
Si es seguro hacerlo (sin tocarlo con la mano desnuda si está muy caliente), empújalo con algo no conductor (madera, cerámica) hacia un lugar seguro, lejos de textiles, papel o cortinas.