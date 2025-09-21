Ordenan la retirada inmediata de este dispositivo de Xiaomi por “riesgo de incendio”

Xiaomi ha anunciado la retirada de uno de sus dispositivos de carga portátil tras detectar un riesgo de incendio por sobrecalentamiento de la batería.
Se trata del modelo 33W Power Bank 20000mAh con cable integrado (PB2030MI), fabricado entre agosto y septiembre de 2024.
La compañía ha explicado que el problema se debe a defectos en ciertos materiales suministrados por algunos proveedores, que pueden provocar el sobrecalentamiento de la batería en determinados escenarios de uso.
La numeración del modelo afectado puede encontrarse en diferentes zonas del dispositivo, aunque habitualmente se sitúa en la parte inferior trasera.
Para facilitar la comprobación, Xiaomi ha habilitado en su página web un buscador que permite a los usuarios verificar si su batería externa está incluida en la retirada.
Las personas que dispongan de una de las unidades afectadas pueden devolverla en cualquier tienda Mi Store o bien gestionar la devolución de forma online a través de la web del fabricante.