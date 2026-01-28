Los vinos de la Isla de Tenerife, protagonistas en Madrid Fusión

Los vinos de Tenerife fueron ayer los protagonistas de la cata celebrada por la mañana en el auditorio del vino, en Madrid Fusión, que sirvió también de escenario para la presentación del congreso Island Wine Summit, que se desarrollará el mes de junio en la isla, organizado por el Cabildo de Tenerife para promocionar a las bodegas de la isla.
La cata estuvo dirigida por Fernando Mora, Master of Wine, y el sumiller Bernat Voraviu, de Alkimia (Barcelona), quienes demostraron con sus palabras las característas de nuestros vinos y avanzaron que los vinos canarios, sobre todo los blancos, viven un momento imparable como ninguna otra zona del país y que en 30 años se podrá apreciar su importancia.
Los vinos catados en el auditorio fueron un Tempus Candela blanco 2023 de la DO Güímar; un Vidonia VP 2023 de la DO Valle de La Orotava; un Artífice listán blanco Llanito Perera 2022 de Ycoden Daute Isora; un tinto de Altos de Trevejos, de la DO Abona, y un Táganan, con uvas cultivadas en la zona de Anaga por el Grupo Envínate.
Fernando Mora explicó las características de los vinos de las islas que se resumen en la suma de la insularidad con el vulcanismo y destacó las diferencias entre las diferentes islas de Canarias, que les lleva a que en cada zona se expresen de una manera diferente.
Por su parte, Vernat Voraviu pronosticó que Tenerife cuenta con vinos de élite que seguirán así muchos años, si se mantiene el trabajo que están desarrollando los viticultores, enólogos y bodegueros de las islas.
La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destacó que “la presencia de la isla en Madrid Fusión demuestra que la fortaleza de su gastronomía nace del territorio, del producto local y de una cultura culinaria profundamente vinculada al Atlántico”. En este sentido, Melwani subrayó que “la dieta atlántica constituye un patrimonio de enorme valor, sostenido por productores que mantienen vivas prácticas tradicionales y que permiten a los chefs reinterpretar ingredientes únicos con creatividad, técnica y respeto por las raíces”. Melwani señaló que la ponencia de Jesús Camacho y la presentación del Island Wine Summit 2026 “confirman la capacidad de Tenerife para liderar el diálogo sobre cocina atlántica y vinos de territorio”.
Con su rompedor discurso gastronómico que borra las fronteras entre lo salado y lo dulce, el chef y pastelero Jesús Camacho (Donaire*, en el hotel GF Victoria, en Costa Adeje) llenó el Auditorio Principal del congreso Madrid Fusión con sus recetas insólitas, que tratan el mundo salado con la sensibilidad y las técnicas del mundo dulce, que le han convertido en un referente.