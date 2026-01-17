El CD Tenerife no perdona en Zamora y es más líder (0-1)

El CD Tenerife asestó otro hachazo a sus rivales tras vencer merecidamente al Zamora FC, uno de los equipos que en mejor forma se encontraba en el Grupo 1 de Primera RFEF. El Ruta de La Plata también se rindió al indiscutible líder blanquiazul, que no solo sacó adelante su partido, sino que además se vio favorecido por el pinchazo del Celta Fortuna, que ya se encuentra a diez puntos de distancia.
Aitor Sanz se volvió a disfrazar de goleador para anotar su tercer gol de la temporada, tanto que permitió a su equipo sumar su quinta victoria consecutiva.
La primera parte estuvo marcada por el retraso en el inicio. Antes del comienzo del encuentro, el equipo arbitral comunicó que el CD Tenerife no podía disputar el partido con su primera equipación, al no cumplir con los criterios reglamentarios de contraste. El club visitante trasladó en ese momento que no había desplazado una segunda equipación, lo que impedía solucionar la situación conforme a lo habitual.
Tras media hora de retraso con respecto al horario inicialmente establecido (17:30 horas), el Zamora aceptó jugar con la segunda equipación, pese a ejercer como equipo local, por lo que el duelo pudo arrancar a las 18:00 horas.
Otra novedad estuvo en el once inicial blanquiazul. Enric Gallego, sancionado por acumulación de amonestaciones, permitió a Cervera reforzar una medular poblada por Aitor Sanz, Juanjo Sánchez y Fabricio.
El CD Tenerife, controla
Tras un inicio anodino por parte de ambos equipos, el CD Tenerife se adelantó en el marcador.
En el minuto 18, Aitor Sanz remató a la red, con ayuda de un defensor local, un centro de Nacho Gil desde la esquina. Tercer tanto del capitán esta temporada, que no lo celebró por su pasado en el Zamora. El árbitro señaló que fue gol en propia puerta de Carlos Ramos.
Tras adelantarse en el marcador, el equipo se mostró muy seguro y maniató a un Zamora que nunca pudo jugar cómodo ante un líder muy sólido.
En la caseta, Cervera decidió darle otra vuelta de tuerca al equipo. Dejó en vestuarios a Juanjo para que entrara Marc Mateu. Pasó David Rodríguez a jugar de central derecho para formar con Landázuri y León, y como carrileros Cesar y Mateu pasando a jugar con defensa de cinco.
En la segunda parte el Zamora creaba peligro con velocidad. Empezó a llover y Carlos Ramos y Monerris tuvieron el empate en sus botas. Sin embargo quien sí que estuvo a punto de marcar fue el Tenerife. Remató Landázuri un centro de Marc Mateu en el 54 en una inmejorable ocasión para el ecuatoriano.
Igualmente rozó el 0-2 De Miguel. Recuperación blanquiazul en la medular y descarga para el delantero, quien intentó sorprender a Fermín desde lejos. El meta local reaccionó rápido evitando el tanto casi sobre la línea de gol.
Así se entró en la recta final, con un Zamora que apretaba, pero de manera estéril. Delante había un equipo sobrio, efectivo y que desarrolló gran trabajo defensivo.
A pesar de todo, los locales lo intentaban de vez en cuando. En el 81 un disparo de Monerris pudo valer un punto, pero Dani Martín envió a corner sacando una bena manopla. Antes de eso, Ulloa refrescó el pivote relevando a Fabricio.
Más adelante Noel López sustituyó a Alassan (minuto 85). Se trataba de seguir logrando que pasaran pocas cosas en el campo.
Y lo logró el CD Tenerife en todo momento. Durante toda la segunda parte y también durante los instantes finales. El Tenerife supo dormir el partido para derrotar a los de Óscar Cano, que ven así rota su racha positiva. Los de Cervera alejaron al Zamora de la portería de Dani Martín, logrando así un triunfo, el decimoquinto liguero, que abre una brecha aún mayor en la clasificación del Grupo 1.
