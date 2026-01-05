Zaira Lorenzo y Aday Salas se imponen en el II Cross Navideño de Puerto de la Cruz

El espíritu navideño se mezcló con el esfuerzo y la pasión por el deporte este sábado 27 de diciembre en el Puerto de la Cruz, donde se celebró la segunda edición del Cross Navideño, una prueba que ya se ha convertido en una cita esperada para corredores y vecinos.
Deporte en familia y en el corazón del municipio
La jornada arrancó a las 17:00 con la Carrera Infantil Hotel Vallemar, que reunió a decenas de niños y niñas en un ambiente festivo, lleno de risas, disfraces y muchas ganas de pasarlo bien. Fue el calentamiento perfecto para lo que vendría después.
A las 19:00, ya con el cielo oscurecido y las calles iluminadas por los adornos navideños, se dio la salida a la prueba absoluta. El recorrido, de 4 kilómetros, llevó a los participantes a través del casco urbano del Puerto, con un circuito rápido y animado por el público desde el primer hasta el último metro.
Podios de nivel en una carrera muy disputada
En categoría femenina, Zaira Lorenzo fue la gran protagonista al cruzar la meta en primera posición. Tras ella, completaron el podio Patricia Domínguez, en segunda posición, y Karen González, tercera clasificada. Las tres demostraron un excelente estado de forma y muchas ganas de competir.
Por su parte, en la carrera masculina, el más rápido fue Aday Salas Luzardo, que logró mantener un gran ritmo de principio a fin. El segundo puesto fue para Ayose Perdigón Díaz, seguido muy de cerca por Haotian Wu, que cerró el podio con una sólida actuación.
El evento fue organizado por el Club Atletas 97 Clínica del Pie Luengo, con el respaldo del Área de Deportes del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el patrocinio de Canary Runner. Gracias a esta colaboración, la carrera se desarrolló con éxito y sin incidentes, dejando muy buenas sensaciones tanto entre los corredores como entre el público asistente.
El II Cross Navideño no solo fue una prueba deportiva: fue también un punto de encuentro para vecinos, familias y aficionados al running, en una fecha especial y con un ambiente difícil de igualar.
Puerto de la Cruz ya piensa en la edición de 2026… y nosotros también.