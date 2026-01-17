Zamora CF-CD Tenerife: los dos equipos más en forma del momento miden sus fuerzas

Partidazo en el Ruta de la Plata. El CD Tenerife, campeón de invierno y líder indiscutible del Grupo 1 de Primera RFEF, con una ventaja de ocho créditos sobre el segundo clasificado, se mide esta tarde a uno de los equipos más en forma de la actualidad: el Zamora del exentrenador blanquiazul Óscar Cano.
Catorce puntos separan en la clasificación a ambos contendientes de hoy. No obstante, esa diferencia se reduce mucho si se tienen en cuenta las últimas siete jornadas, en las que ambas escuadras se han mostrado como los equipos más en forma del grupo. Será una prueba de fuego para los blanquiazules en la apertura de la segunda vuelta.
En el duelo de la ida, el Zamora CF, por aquel entonces de Juan Sabas, supo poner en aprietos a los tinerfeñistas, que, sin embargo, se llevaron el triunfo. Con Cano en el banquillo, el cuadro rojiblanco está en su mejor momento de la temporada. En las últimas siete jornadas, ha sumado 17 puntos, concadenando triunfos salvo los empates ante el Castilla y Unionistas y situándose a un punto del playoff.
Además, el Ruta de la Plata es un feudo complicado para cualquier rival: cinco victorias, tres empates y una única derrota en toda la primera vuelta son los números que han cosechado los zamoranos ante su público.
Pero delante estará el gran favorito para ascender directo a Segunda División. Los de Álvaro Cervera cerraron la primera vuelta con 14 victorias, dos empates y tres derrotas, además de con una ventaja de ocho puntos sobre el segundo.
El Tenerife también es el mejor visitante del grupo en la primera vuelta, con una única derrota lejos de casa. En un escenario donde el Zamora se ha hecho fuerte, el líder llega con la convicción de quien sabe competir también fuera de la Isla.
Cervera no podrá contar con su principal referencia ofensiva: Enric Gallego. El punta catalán se pierde el duelo de hoy por acumulación de cartulinas. Su puesto en el ataque, junto a De Miguel, podría ocuparlo Maikel Mesa.
No parece que el míster tinerfeño vaya a tomar la decisión de realizar más cambios en la formación titular, dado los buenos resultados que cosecha, fin de semana tras fin de semana, el equipo. No obstante, el regreso de Aitor Sanz a la medular siempre supone una posibilidad que hay que contemplar.
Guillermo Conejero Sánchez será el árbitro del duelo. Cacereño de 37 años, nunca ha arbitrado al Tenerife.