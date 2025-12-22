La ilusión se dispara con un gran cierre de año blanquiazul

Los tres equipos más representativos del CD Tenerife no pudieron tener un mejor final de año 2025, disparando la ilusión de los aficionados blanquiazules de cara al inminente 2026.
Así, el CD Tenerife despide el año con un gran triunfo y un gran juego ante la Ponferradina (2-0), con el doblete firmado por el incombustible Enric Gallego. Los de Álvaro Cervera lideran con cinco puntos de diferencia con el rival más inmediato el grupo Primero de Primera Federación.
Esta es la mejor manera de pasar página de la convulsa temporada 2024-25 que se saldó con el descenso de categoría y con los múltiples problemas internos en el Consejo. Ahora de cara al 2026, la afición blanquiazul está a muerte con su equipo con una asistencia media de 10.000 espectadores al estadio Heliodoro Rodríguez López, en una categoría que se queda pequeña para un club centenario como es el CD Tenerife. Ya sabemos que el fútbol no es una ciencia exacta y es el terreno de juego el que dictará sentencia si el representativo retorna a LaLiga Hypermotion esta misma temporada. Los cimientos están puestos para que el 24 de mayo, que se disputa la última jornada, el CD Tenerife vuelva al lugar, como mínimo, que le corresponde en el fútbol español.
Femenino
Otro de los equipos del club blanquiazul que despide el año con una sonrisa es el CD Tenerife femenino, que milita en la Liga F Moeve. Tras vivir su semana más convulsa por la inesperada marcha de su entrenador Eder Maestre, el equipo se rehizo en Sevilla donde apeó al club hispalense de la Copa de la Reina (1-2).
El Costa Adeje Tenerife Egatesa está llevando a cabo una excelente temporada, es quinto en Liga y está clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Reina. Las guerreras están compitiendo con los grandes trasatlánticos de la categoría: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad. El CD Tenerife femenino tiene por delante un ilusionante 2026 con los objetivos principales a la vuelta de la esquina: permanencia y llegar lo más lejos en la competición del K.O.
Primer filial
Por último, el Tenerife B desde que empezó el curso es un continuo sube y baja en sus resultados. Empezó la Liga como una moto liderando durante algunas jornadas el grupo quinto de Segunda Federación. Lo más reciente no pudo tener mejor sabor de boca con el triunfo en el fortín de San Sebastián de los Reyes (1-2), que coloca a los de Leandro Cabrera Mazinho en el noveno puesto de la clasificación. El único objetivo de cara a 2026 es lograr la permanencia en Segunda RFEF y seguir sacando futbolistas para el primer equipo.
Descanso navideño para la plantilla del CD Tenerife
Después de lograr la decimosegunda victoria del curso ante la Ponferradina (2-0), la plantilla dirigida por Álvaro Cervera ya disfruta de sus vacaciones navideñas, que se prolongarán hasta el próximo lunes, día 29 de diciembre de 2025.
En la vuelta al trabajo, en la referida fecha (10:00 horas, Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez), los blanquiazules iniciarán la preparación del encuentro que medirá al CD Tenerife con Osasuna Promesas en las instalaciones de Tajonar (4/1, 13:15 hc).
Tras el duelo ante el filial rojillo, el conjunto tinerfeñista completará la primera vuelta en el grupo primero de la Primera Federación recibiendo en el Heliodoro Rodríguez López al CF Talavera de la Reina (fecha por determinar).