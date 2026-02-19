El Carnaval de Día se “prende”: la Aemet anuncia una drástica subida de las temperaturas hasta 29ºC

Canarias se prepara para un giro meteorológico este fin de semana. Tras unas jornadas de relativa estabilidad, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado un notable ascenso de las temperaturas que traerá de vuelta el ambiente veraniego a las islas, justo a tiempo para las grandes citas del calendario festivo.
Gran Canaria y Tenerife rozarán los 30 grados
El calor será el gran protagonista del sábado 21 de febrero. En Gran Canaria, los termómetros se dispararán hasta los 29ºC de máxima, especialmente en los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Mogán.
En la provincia occidental, la capital chicharrera no se quedará atrás. Santa Cruz de Tenerife alcanzará también los 29ºC en pleno Carnaval de Día en la calle, que obligará a extremar la hidratación. Sin embargo, en San Cristóbal de La Laguna se esperan máximas de 27ºc frente mínimas de 12ºC.
Previsión en el resto del archipiélago
La isla de Fuerteventura también sentirá el ascenso, con máximas que se situarán en los 28 grados y mínimas de 15 grados, manteniendo cielos mayoritariamente despejados.
Para los próximos días, se espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados, con presencia de intervalos de nubosidad alta. Durante las noches en el nordeste de las islas montañosas (por debajo de los 600-900 metros) y en la vertiente este de Lanzarote y Fuerteventura.
Recomendaciones para el Sábado de Piñata
Debido a las altas temperaturas previstas en las zonas de mayor afluencia en Santa Cruz de Tenerife, se recomienda a quienes disfruten de las fiestas en la calle el uso de protección solar, ropa ligera y beber agua de forma constante para evitar golpes de calor durante las horas centrales del día.