Un hombre, entre la vida y la muerte tras sufrir un ahogamiento en Canarias

Un hombre de 65 años se encuentra en estado crítico tras haber sufrido un ahogamiento en el mar en la Playa de La Lajita, en el municipio de Mogán, en Gran Canaria.
El incidente ha ocurrido este domingo, 1 de febrero de 2026, sobre las 11:33 horas, y ha activado un amplio operativo de emergencias coordinado desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El afectado ha sido rescatado del agua por otros bañistas, que han alertado de inmediato a los servicios de emergencia al comprobar que se encontraba inconsciente.
Desde la sala operativa, los coordinadores sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) han indicado a los alertantes cómo iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se movilizaban los recursos necesarios.
De forma paralela, personal de un hotel cercano, avisado por los bañistas, se ha desplazado hasta la playa con un desfibrilador semiautomático (DESA).
También ha intervenido Protección Civil de Mogán, que ha recogido al médico y al enfermero del centro de salud de Arguineguín y los ha trasladado al lugar del incidente, donde han colaborado en las maniobras de reanimación junto al resto de recursos sanitarios.
Una vez el equipo médico ha confirmado que el hombre ha recuperado el pulso tras las maniobras básicas y avanzadas, ha sido estabilizado en una ambulancia medicalizada del SUC y trasladado al muelle de Arguineguín, donde ha aterrizado el helicóptero medicalizado.
Desde allí, el afectado ha sido evacuado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ha ingresado en estado crítico.
El helicóptero medicalizado del #SUC evacúa al hospital a un hombre rescatado del mar con signos de ahogamiento por parte de unos bañistas, en la costa de Mogán #GranCanaria— 112 Canarias (@112canarias) February 1, 2026
➡️En el incidente intervino un amplio equipo de emergencias
➡️https://t.co/6ZYBA7MuYH pic.twitter.com/1d6IsI5XY6
En el operativo han participado una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia medicalizada y un helicóptero medicalizado del SUC, además de efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, que han colaborado con los recursos sanitarios y han instruido las diligencias correspondientes.