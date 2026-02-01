Hombres, extranjeros y en zonas con alerta: el peligro del mar se cobra 6 vidas en Canarias en enero

Canarias cerró el primer mes de 2026 con seis personas fallecidas por ahogamiento, la mayoría por golpes de mar, un balance que podría aumentar cuando se conozca el desenlace de la mujer desaparecida en Tenerife, a la que se sigue buscando.
Así lo ha informado este domingo la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos ‘Canarias, 1500 Km de Costa’ en un comunicado en el que ha destacado que la mayoría de las personas que murieron ahogadas en enero perdieron la vida tras ser arrastradas al agua por un golpe de mar, al encontrarse muy cerca de la costa con fuerte oleaje.
A esto se suma la desaparición de una mujer de 30 años y origen venezolano, que cayó al agua por el impacto de una ola en la costa de Tacoronte y cuyo cuerpo aún no ha sido localizado.
Además, enero concluyó con un bañista en estado grave, tres heridos de carácter moderado, cuatro leves y diez rescatados ilesos.
El peligro de ignorar las alertas
Cinco de las seis personas que murieron ahogadas, así como 23 de los 25 afectados totales, se habían metido en el mar o se encontraban en puntos muy cercanos a la costa durante prealertas y alertas por fenómenos costeros adversos activadas por el Gobierno de Canarias.
Tres de las personas que perdieron la vida fueron víctimas adultas, otras dos tenían edades desconocidas y uno más de 60 años.
Del total de víctimas mortales, cinco fueron varones y una mujer.
Por nacionalidades, cinco de los fallecidos identificados fueron extranjeros: dos alemanes, un estadounidense, dos extranjeros sin nacionalidad especificada y un español.
Tres de las personas que murieron ahogadas se incluyen en el epígrafe ‘otros’ (personas que caen accidentalmente al agua desde un muelle, un acantilado, un paseo marítimo o deportistas como parapentistas, pilotos o tripulantes de embarcaciones), dos eran bañistas y uno pescador.
Un 83 % de los accidentes con final trágico sucedieron en horario de tarde y el 17 % de mañana.
IMPRUDENCIAS EN EL MAR
Los fallecimientos en el mar registrados en Canarias en enero ocurrieron en Lanzarote, La Gomera, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria.
Las playas fueron los entornos de mayor siniestralidad: un 68 % de los casos, mientras que las piscinas naturales y los puertos y zonas de costa registraron un 28 y un 4 % de los accidentes, respectivamente.
La asociación destaca en su nota que durante todo el mes de enero se han detectado decenas de imprudencias, captadas por ciudadanos y seguidores, unas imágenes que han dado visibilidad a un elevado número de acciones irresponsables que no solo han puesto en riesgo la vida de sus protagonistas, sino también la integridad de los efectivos de los servicios de emergencia que deben intervenir en su rescate.