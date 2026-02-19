La familia de Airam lanza un mensaje de esperanza: “Creemos que está escondido y desbordado”

La familia de Airam, el joven de 20 años con autismo desaparecido el pasado lunes en Santa Cruz de La Palma tras Los Indianos, convoca una rueda de prensa para actualizar los detalles del operativo que coordina la Guardia Civil por tierra, mar y aire en la isla.
Un comportamiento condicionado por el miedo
Pedro Afonso, tío de Airam y portavoz de la familia, ha querido precisar que el operativo no busca necesariamente a una persona accidentada, sino a alguien que, debido a su condición y a una crisis sufrida el lunes, tiende a esconderse.
- Puntos clave de la búsqueda: El rastreo se centra ahora en zonas como Barranco Seco, tras situar su última localización entre Los Cancajos y Santa Cruz de La Palma.
- Investigación judicial: La Policía Judicial de Los Llanos de Aridane está recopilando testimonios, aunque la masificación de personas durante Los Indianos dificulta las labores.
- Sin rastro bancario: Se descarta que haya salido de la isla, ya que no se han registrado movimientos en su tarjeta bancaria.
- Drones térmicos: Para esta noche se prepara un dispositivo especial con cuatro drones equipados con cámaras térmicas.
El mensaje de su madre: “No lo llamen por su nombre”
Mercedes Afonso, madre de Airam, ha lanzado un mensaje de fortaleza y una advertencia crucial para quienes crean haberlo visto. “Airam vivió una experiencia traumática hace seis meses que agrava su desconfianza actual”, comenta, pues su hijo podría estar desbordado. “En otras ocasiones ha llegado a comer plantas e insectos; sé que está escondido”, explica Mercedes.
La familia pide a la ciudadanía que, en caso de localizarlo, no se acerquen bruscamente ni lo llamen por su nombre, ya que esto podría provocar que huya. Lo ideal es mantener el contacto visual desde la distancia y avisar de inmediato a las autoridades.
“Es una persona que actúa escondiéndose y con miedo debido a su condición”. Aseguran que están llegando llamadas al 112 y 091, incluso a los móviles de la familia. Sin embargo, han trasladado que la información se centrará por el CECOPIN, cuyo número de teléfono es 922437650, al que solicitan llamar en caso de disponer de cualquier dato que contribuya a su localización, así como para ofrecerse voluntario para la búsqueda.
Mercedes Afonso, destacó en su mensaje de esperanza que: “Tengo que mantenerme fuerte para mi hijo, porque cuando lo encontremos mi hijo me va a necesitar. Lo mejor es no llamarlo por su nombre, si lo localizan mantener el contacto visual desde una lejanía y avisar automáticamente para confirmar si se trata de Airam”.