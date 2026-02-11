consumo

Alerta alimentaria por plástico en estas carnes para hamburguesas de supermercado: Sanidad pide no consumirlas

La AESAN emite un aviso urgente y pide abstenerse de ingerir el producto ante el riesgo para la salud
Alerta alimentaria por plástico en estas carnes para hamburguesas de supermercado: Sanidad pide no consumirlas
Las autoridades sanitarias piden extremar la precaución con las carnes para hamburguesas ante la contaminación física
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta urgente tras ser informada por las autoridades sanitarias de Aragón sobre la posible presencia de fragmentos de plástico en productos de carne picada para hamburguesas.

La incidencia, notificada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), afecta directamente a la seguridad de los consumidores.

La propia empresa fabricante, Cárnicas Gállego, ha sido quien ha comunicado la incidencia en cumplimiento de la normativa vigente, con el objetivo de retirar del mercado cualquier producto que no sea seguro para la población.

Productos afectados por la alerta alimentaria

La alerta se centra específicamente en las bandejas de ‘burger meat’ de vacuno y mixta. Los consumidores deben revisar sus neveras y comprobar si poseen el producto con los siguientes datos:

ProductoMarcaLoteCaducidad
Burger meat vacuno y mixtaCárnicas Gállego606113/02/2026

El producto se presenta en formatos de bandejas de 240 g y 500 g, siempre bajo conservación refrigerada.

Recomendaciones ante los preparados para hamburguesas afectados

Aunque la distribución inicial se ha centrado en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana, las autoridades advierten de que no es descartable que se hayan producido redistribuciones a otros puntos del territorio nacional, incluyendo el archipiélago canario.

Desde la AESAN se hace un llamamiento claro: se recomienda a las personas que tengan estos productos en su domicilio que se abstengan de consumirlos. La presencia de fragmentos de plástico supone un riesgo físico evidente que puede causar lesiones o problemas digestivos en caso de ser ingeridos.

Verificación y retirada

La información ya ha sido trasladada a los servicios de control oficial de las distintas comunidades para verificar la retirada inmediata de los productos afectados de los lineales de los supermercados.

En caso de haber consumido el producto y presentar alguna sintomatología anómala, se recomienda acudir a los centros de salud pertinentes.

