Alerta alimentaria en España: piden no consumir estas fórmulas infantiles por la presencia de una peligrosa toxina

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria por la posible presencia de cereulida en varias fórmulas infantiles procedentes de Francia, tras recibir una notificación a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).
Según la información facilitada por la agencia estatal, los productos afectados son Babybio Caprea 1 y Babybio Optima 1, ambos destinados a la alimentación infantil y comercializados en envases de 800 gramos. La alerta se activó el 4 de febrero de 2026, después de que las autoridades sanitarias francesas detectaran la posible presencia de esta toxina.
La AESAN recomienda de forma expresa a las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos incluidos en la alerta que se abstengan de consumirlos.
Fórmulas infantiles afectadas por la alerta
Los productos implicados son los siguientes:
- Babybio Caprea 1
- Marca: Babybio
- Formato: bote
- Peso: 800 gramos
- Lotes y fechas de caducidad:
- Lote 899014, caducidad 28/07/2027
- Lote 911057, caducidad 17/09/2027
- Babybio Optima 1
- Marca: Babybio
- Formato: bote
- Peso: 800 gramos
- Lote 907179, caducidad 01/10/2027
Todos los productos se conservan a temperatura ambiente.
Origen de la alerta y retirada del mercado
La información difundida por la AESAN procede del autocontrol realizado por la propia empresa, que comunicó la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación vigente, con el objetivo de evitar que alimentos potencialmente no seguros lleguen a la población.
La alerta ha sido trasladada a las autoridades de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
¿Qué es la cereulida?
La cereulida es una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus, asociada a episodios de intoxicación alimentaria. La AESAN recuerda que esta toxina puede provocar síntomas gastrointestinales, especialmente en poblaciones vulnerables como los lactantes, por lo que insiste en extremar la precaución.
La agencia pone a disposición de los consumidores información adicional sobre la toxiinfección por Bacillus cereus y sobre las enfermedades de transmisión alimentaria en su portal oficial.