Alertan de una nueva estafa en Canarias: el SCS advierte del mensaje sobre tu tarjeta sanitaria que no debes abrir

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha emitido una comunicación de urgencia ante la detección de una peligrosa estafa que está circulando en el Archipiélago.
A través de la técnica del ‘smishing’, ciberdelincuentes están suplantando la identidad de la Consejería de Sanidad para engañar a los ciudadanos y obtener de forma ilícita sus datos personales y bancarios.
El “gancho” de la renovación obligatoria
El fraude comienza con un mensaje de texto (SMS) que llega al teléfono de la víctima. En el texto, se indica falsamente que “su tarjeta sanitaria debe renovarse conforme a la nueva normativa”.
Para dar una mayor apariencia de legalidad, el mensaje incluye un enlace acortado que dirige a una página web fraudulenta.
Esta web imita a la perfección la estética del Sistema Nacional de Salud, solicitando al usuario que rellene un formulario con su información sensible.
La Dirección General de Relaciones Externas e Inspección del SCS ha detectado un incremento de consultas en los centros de Atención Primaria por parte de pacientes que han recibido este mensaje engañoso.
Sanidad aclara: no se piden datos por SMS
La Consejería de Sanidad recuerda a toda la población que el Servicio Canario de la Salud nunca solicita la renovación ni la actualización de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) mediante mensajes cortos.
Además, la institución enfatiza que jamás se pedirán datos bancarios para este tipo de trámites administrativos.
Esta estafa en Canarias forma parte de una campaña a nivel nacional de la que ya ha alertado el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
Los delincuentes utilizan la urgencia y la importancia de la cobertura sanitaria para que las víctimas bajen la guardia.
¿Qué hacer si recibes el mensaje?
Las autoridades sanitarias y policiales recomiendan seguir estos pasos básicos de seguridad:
- No pinchar en el enlace: Bajo ninguna circunstancia se debe acceder a links incluidos en SMS de origen desconocido.
- No facilitar datos: Sanidad nunca pedirá números de tarjeta o claves bancarias por esta vía.
- Eliminar el mensaje: La mejor defensa es borrar la comunicación de inmediato para evitar errores accidentales.
Se recuerda la importancia de acudir siempre a las fuentes oficiales y desconfiar de cualquier notificación que exija datos privados de manera urgente a través de canales no habituales.