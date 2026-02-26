Alfonso García-Ramos, “una voz que supo contar el Archipiélago”

Una voz que supo contar Canarias, un hombre comprometido con su tiempo y con su tierra. Así definió ayer el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, al escritor, periodista y gestor cultural, Alfonso García-Ramos (Santa Cruz de Tenerife, 1930-La Laguna, 1980), cuya trayectoria fue reconocida en el marco del Día de las Letras Canarias, que tiene lugar cada 21 de febrero desde 2006, coincidiendo con el aniversario de la muerte de José de Viera y Clavijo (Los Realejos, 1731-Las Palmas de Gran Canaria, 1813), y se conmemora durante todo el año.
La iniciativa reconoce a figuras relevantes de la literatura del Archipiélago “que han dado forma a nuestra identidad con palabras, frases y textos”, remarcó Clavijo durante el acto institucional que tuvo lugar en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife. Con motivo de esta efeméride, que cumple dos décadas, el presidente nombró a las personas que impulsaron esta celebración, como Isaac Godoy, Dulce Xerach y José María Hernández Aguiar.
Alfonso García-Ramos pertenece a la generación de escritores nacidos entre 1920 y 1930 cuyo compromiso intelectual fueron decisivos en la renovación de la narrativa isleña y en la defensa de la cultura y la libertad. “Desde el Ateneo de La Laguna y la redacción del periódico La Tarde impulsó nuevas voces, talentos, y construyó espacios de debates en los que imperaba la reflexión”, puso de relieve Fernando Clavijo.
El mandatario subrayó que “su huella más profunda” se encuentra en la investigación, ya que alentó y dirigió tesinas “que rescataron capítulos esenciales de la prensa histórica del Archipiélago, devolviendo a la memoria colectiva páginas olvidadas”.
En esa línea, defendió la creación de la Facultad de Ciencias de la Información y alentó al entonces rector Jesús Hernández Perera en la enmienda por la que se integraron en la universidad española los estudios de periodismo. “Apostó por la formación, la universidad y el periodismo como servicio público”, dijo el presidente.
Tras su discurso, tuvo lugar el estreno del espectáculo literario Chantecler, seudónimo improvisado, a cargo de Clapso, sobre los textos del homenajeado, que recorrerá varias islas. Este proyecto se complementará con otros para volver a poner en circulación su obra, como la digitalización del diario La Tarde durante su etapa como director.