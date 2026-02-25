Andy Jobs recrea las mejores canciones de Elvis Presley en Tito’s Teatro

El espíritu y la energía de Elvis Presley llegan al escenario de Tito’s Teatro (C/ del Durazno, 65) este viernes, a las 20:45, con Andy Jobs Tribute to the King, un espectáculo en directo que recorrerá las distintas etapas artísticas del icónico cantante estadounidense, desde sus inicios en los años cincuenta hasta su consolidación como leyenda en la década de los setenta.
La propuesta está liderada por Andy Jobs, vocalista argentino con una sólida trayectoria sobre los escenarios y más de nueve años dedicados a interpretar la obra del denominado ’Rey del Rock’.
A lo largo de su carrera, el artista ha desarrollado además tributos a Tom Jones y ha formado parte de proyectos como Simmer Dub, donde también ha rendido homenaje a Amy Winehouse. Durante más de una década ha trabajado en circuitos hoteleros con repertorios internacionales de los años 60, 70 y 80, y fue vocalista de la Retro Music Banda, especializada en clásicos anglosajones.
Formado en el rock desde temprana edad e influenciado profundamente por The Beatles, Andy Jobs ha mantenido siempre una estrecha conexión con la música de Elvis Presley, artista que marcó su vocación musical. Esa admiración se traduce en un espectáculo cuidado al detalle tanto en la interpretación vocal como en la puesta en escena.
La banda que da vida a este tributo está integrada por seis músicos de amplia experiencia: Omar De Luca y Alexander Guevara en las guitarras, Mayvir Rosendo en coros y trompeta, Sergio Pissilito al bajo y Carlito Huateque en la batería. Juntos construyen un recorrido sonoro que abarca rock and roll, baladas románticas y country, reflejando la versatilidad del repertorio original.
El concierto incluirá algunos de los temas más emblemáticos del legado de Elvis, como Suspicious Minds —en su versión en directo desde Las Vegas—, Don’t Be Cruel, Burning Love, Blue Suede Shoes y Can’t Help Falling in Love, además de otras piezas inolvidables como Kiss Me Quick, Green Grass of Home, Proud Mary o Bridge Over Troubled Water.