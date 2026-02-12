Andy Timmons Band trae en marzo su gira al Teatro Leal y al Auditorio Alfredo Kraus

El guitarrista estadounidense Andy Timmons actúa en Tenerife el 17 de marzo y en Gran Canaria al día siguiente. La Andy Timmons Band ofrecerá en esas fechas sendos conciertos, dentro de su gira europea, en el Teatro Leal de La Laguna y en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. En ambos casos, a partir de la 20.00 horas.
Las entradas para las dos citas musicales, que contarán sobre el escenario con Rob Avsharian, a la batería, y Mike Daane, al bajo, están disponibles a través de Tickety.es y en las taquillas de dichos espacios escénicos.
Andy Timmons es una de las figuras más respetadas del panorama guitarrístico internacional. Como intérprete de la banda de pop-metal Danger Danger recorrió el mundo abriendo conciertos para artistas como Kiss y Alice Cooper, vendió más de un millón de discos y logró dos vídeos número uno en MTV. Paralelamente, ha desarrollado una sólida carrera en solitario, con siete álbumes que abarcan desde intensos instrumentales de guitarra hasta blues y composiciones de pop inspiradas en referentes como The Beatles o Elvis Costello. Su trayectoria como músico de sesión es también destacada.
Ha participado en grabaciones junto a leyendas como el baterista Simon Phillips, ha colaborado en discos en directo con Olivia Newton-John -artista de la que fue director musical y guitarrista en varias giras por Estados Unidos-, y ha grabado con Kip Winger, Paula Abdul y Paul Stanley, además de innumerables producciones para radio y televisión.
A lo largo de su carrera también ha compartido escenario con algunos de sus grandes referentes, entre ellos Steve Vai y Joe Satriani, con quienes participó como invitado habitual en las giras G3, además de Eric Johnson, Steve Morse, Mike Stern, Ace Frehley, Ted Nugent y Pierre Bensusan, sin olvidar colaboraciones con iconos del pop de los años 60 como The Beach Boys, Lesley Gore o Gordon Waller.
Nacido en Evansville, Indiana, Andy Timmons comenzó su carrera musical a los 13 años con su primera banda, Taylor Bay. Consciente desde muy joven de la dificultad de triunfar únicamente como miembro de una banda de rock, orientó su formación hacia una carrera más amplia como guitarrista profesional.
Estudió guitarra clásica durante dos años y posteriormente jazz en la Universidad de Miami, antes de establecerse en Dallas, donde se integró en una activa escena de estudios de grabación. En 1988 formó la Andy Timmons Band, ganando rápidamente notoriedad en Texas, al tiempo que se incorporaba a Danger Danger para completar su primer álbum y comenzar una intensa etapa de giras internacionales.
Tras su regreso a Dallas en 1993, retomó su carrera en solitario y su labor como músico de estudio, publicando una extensa discografía que ha recibido el reconocimiento de la crítica y del público. En 2001 firmó con el sello Favored Nations, con el que inició su proyección internacional definitiva, consolidada posteriormente con nuevos trabajos y giras por todo el mundo.
Andy Timmons ha sido votado de forma recurrente como uno de los 20 guitarristas favoritos por los lectores de las principales revistas de rock de Japón y ha sido elegido Músico del Año durante cuatro años consecutivos por los Dallas Observer Music Awards. Además, es uno de los ponentes más solicitados a nivel mundial y embajador de Ibanez Guitars, firma con la que ha recorrido escenarios de todo el planeta.
Su actuación en el Teatro Leal promete ser una noche imprescindible para los seguidores de la guitarra contemporánea y la música de alto nivel interpretativo.