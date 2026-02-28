El ataque de EEUU e Israel deja más de 200 muertos en Irán, 85 de ellos en una escuela

Media Luna Roja iraní ha constatado que la ola de ataques combinados lanzados a primera hora de esta mañana por Estados Unidos e Israel han dejado más de 200 muertos y casi 750 heridos en 24 provincias de Irán.
Según ha informado un portavoz a la radiotelevisión estatal iraní IRIB, los ataques han dejado concretamente 201 muertos y 747 heridos.
Las autoridades iraníes han informado de que más de un centenar de estos fallecidos son civiles y han sido identificados en dos ataques: el primero contra una escuela infantil de Hormozgán, que deja hasta el momento 85 escolares muertas, y el segundo contra un gimnasio en la provincia de Fars, que ha matado a 15 personas.
Media Luna Roja ha estimado que más de 220 de sus equipos están presentes en los lugares de los ataques “y las operaciones de socorro continúan”.
Por parte de Israel, el servicio de Emergencias confirma hasta el momento 89 heridos leves por los contraataques iraníes contra suelo israelí y las posiciones militares de EEUU en la región, que han provocado un fallecido en Emiratos Árabes Unidos y 12 heridos en Kuwait.
Irán asegura que más de 200 militares estadounidenses han muerto o han resultado heridos en estos ataques pero Washington todavía no se ha pronunciado al respecto.
Irán declara a las bases de EEUU como “objetivos legítimos”
El Gobierno iraní ha enviado este sábado una carta a Naciones Unidas en la que argumenta su base legal para actuar “en defensa propia” contra los ataques lanzados esta mañana por Estados Unidos e Israel a su territorio y para responder contra Israel y las bases militares estadounidenses en la región.
“Los ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos y el régimen israelí son una clara violación del artículo 2, párrafo 4, de la Carta de Naciones Unidas y son un claro ejemplo de agresión armada contra la República Islámica de Irán”, hacen saber las autoridades en la misiva.
Por ello, Irán está ejerciendo “su derecho inherente y legítimo a la legítima defensa de conformidad con el Artículo 51” del mismo documento.
Las autoridades iraníes avisan que el Ejército empleará todas las capacidades e instalaciones defensivas necesarias para “enfrentarse a esta agresión criminal y disuadir acciones hostiles”, por lo que el país “seguirá ejerciendo su derecho a la legítima defensa de manera decisiva y sin demora hasta que la agresión se detenga completa e incondicionalmente”.