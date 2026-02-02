sucesos

Un avión que cubría la ruta Canarias-Madrid aterriza de emergencia por “problemas graves”

La tripulación se puso en contacto con el centro de control de Enaire en Canarias al detectar problemas médicos "importantes" en un pasajero
Un avión de la compañía Iberia Express, que realizaba la ruta entre Gran Canaria y Madrid, se vio obligado a desviarse de forma urgente tras declararse una emergencia médica a bordo.

La aeronave, un Airbus A321, tuvo que interrumpir ayer su trayecto habitual para dirigirse al aeropuerto de Lanzarote ante la gravedad del estado de salud de uno de sus pasajeros.

Según ha informado la cuenta oficial de los Controladores Aéreos en la red social X, la tripulación se puso en contacto inmediato con el centro de control de Enaire en Canarias al detectar problemas médicos “importantes” en una de las personas que viajaban en el aparato. Ante la necesidad de una atención hospitalaria rápida, se activó el protocolo de emergencia de forma instantánea.

Descenso continuado y prioridad absoluta para el avión

Los controladores aéreos, ante la urgencia de la situación, facilitaron a la aeronave un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 03 del aeródromo lanzaroteño. Esta maniobra técnica permite reducir los tiempos de llegada al mínimo posible, despejando el tráfico aéreo circundante para que el avión afectado no sufra retrasos en su aproximación.

“Les facilitamos prioridad absoluta. Mientras, se coordina con el aeropuerto la asistencia médica en tierra“, han detallado los profesionales de control aéreo. Este tipo de operaciones requieren una sincronización perfecta entre la cabina de mando, los centros de control y el personal de tierra del aeropuerto de destino.

