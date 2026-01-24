Alerta médica en pleno vuelo: un avión que salió de Canarias se desvía de urgencia

Un vuelo comercial que cubría la ruta entre Lanzarote y Dublín se ha visto obligado a alterar su plan de vuelo de forma drástica durante la tarde de este sábado, 24 de enero de 2026. La aeronave ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Rosalía de Castro, en Santiago de Compostela.
La incidencia, según informan @controladores comenzó cuando el avión se encontraba sobrevolando el espacio aéreo portugués. En ese momento, la tripulación dio la voz de alarma al detectar que una pasajera presentaba problemas médicos de gravedad que requerían atención hospitalaria inmediata.
Ante la situación, los pilotos solicitaron el desvío urgente hacia el aeropuerto gallego por ser la opción más viable para una evacuación médica. La operación ha contado con una coordinación milimétrica entre los controladores aéreos de Portugal y España.
La tripulación del vuelo procedente de Lanzarote con destino Dublín, en espacio aéreo portugués, solicita desviarse a #Santiago para atender de urgencia a una pasajera con problemas médicos. 🚑✈️— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) January 24, 2026
En coordinación con los controladores aéreos de Portugal 🇵🇹, les facilitamos… pic.twitter.com/i0lTzE5svO
Sin mayores incidencias durante el vuelo
Desde el centro de control se les ha facilitado un descenso continuado y un recorte de la ruta habitual para agilizar la llegada. Los controladores han priorizado la maniobra otorgando una aproximación directa a la pista 35 de las instalaciones de Santiago (LEST).
De forma paralela a las maniobras de vuelo, se ha coordinado con el Aeropuerto Rosalía de Castro el despliegue de los servicios sanitarios en tierra. Una ambulancia esperaba a pie de pista para atender de urgencia a la mujer en cuanto el avión tomara tierra.
Los Controladores Aéreos, a través de sus canales oficiales, han confirmado el éxito de la maniobra de coordinación y han deseado una pronta recuperación a la persona afectada por este incidente en pleno trayecto atlántico.