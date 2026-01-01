Un acto peligroso pone en riesgo un vuelo de Tenerife: “Constituye un delito grave”

La tripulación de un vuelo que despegaba del Aeropuerto de Tenerife Sur con destino a Lanzarote ha denunciado haber sido apuntada con un puntero láser durante la fase de ascenso de la aeronave, según informó este lunes la cuenta verificada de Controladores Aéreos en la red social X.
De acuerdo con la información difundida, la tripulación notificó el incidente y se cursó aviso a la Guardia Civil, indicando la posición desde la que se habría emitido el láser, facilitada por los propios pilotos.
El mensaje va acompañado de una imagen de seguimiento del vuelo a través de la plataforma Flightradar24, en la que se observa la trayectoria del avión tras despegar del aeropuerto tinerfeño.
Desde Controladores Aéreos recuerdan que apuntar con un puntero láser puede causar ceguera y que, si se dirige hacia la cabina de un avión, puede provocar la incapacitación de la tripulación, comprometiendo gravemente la seguridad del vuelo. En este sentido, subrayan que este tipo de acciones constituyen un delito grave.
Los incidentes con punteros láser contra aeronaves se consideran especialmente peligrosos durante las maniobras de despegue y aterrizaje, momentos críticos en los que cualquier distracción visual puede tener consecuencias severas.