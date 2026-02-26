La Aemet activa el “nivel máximo” de aviso naranja por viento, calima y tormentas en Canarias

Canarias afronta desde este jueves un episodio de inestabilidad meteorológica que obligará a activar avisos de nivel naranja por parte de la AEMET, especialmente por vientos intensos que podrían superar los 90 km/h en distintos puntos del Archipiélago.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), ha actualizado la situación de alerta por fenómenos costeros desde las 17:00 horas de este 26 de febrero de 2026.
Además, el organismo ha declarado la situación de alerta por vientos a partir de las 00:00 horas del viernes 27 de febrero, afectando a las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, así como a las vertientes sur de Tenerife y Gran Canaria y sus zonas de cumbre.
AVISOS HOY Y MAÑANA | Canarias: costeros, vientos, polvo en suspensión, lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.
Rachas que podrían superar los 100 km/h
Según la previsión, se espera un episodio de viento moderado a fuerte del nordeste, con rachas de entre 70 y 80 km/h en zonas como el extremo noroeste y la fachada sureste del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife.
Sin embargo, en áreas de mayor exposición el viento podría ser mucho más intenso. Las rachas podrán alcanzar o superar los 90 km/h en:
- Cumbres y vertientes sureste y suroeste de El Hierro, donde podrían superarse localmente los 100 km/h
- Cumbres y vertientes noroeste y sureste de La Palma
- Cumbres y vertientes sureste, suroeste y oeste de La Gomera
- La dorsal noroeste, Cordillera Dorsal, vertiente sureste y zonas altas del suroeste de Tenerife, especialmente en Las Cañadas del Teide
- Cumbres y vertientes sureste y suroeste de Gran Canaria
En el resto del Archipiélago también se prevé viento fuerte y racheado, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura podrían registrarse rachas superiores a los 70 km/h.
De la lluvia y las tormentas a una calima intensa
La jornada de este jueves estará marcada por la presencia de lluvias, viento y tormentas, aunque el cambio más significativo llegará durante el viernes.
La dana responsable de la inestabilidad comenzará a desplazarse hacia el interior del continente africano, perdiendo fuerza sobre Canarias. A partir de ese momento, se producirá la entrada de aire seco acompañado de polvo en suspensión, dando lugar a un episodio de calima que podría ser intenso y generalizado.
Desde primeras horas del viernes, la intrusión de polvo sahariano afectará inicialmente a las islas orientales, extendiéndose con rapidez hacia el resto del Archipiélago a lo largo de la mañana.
Los modelos meteorológicos apuntan a concentraciones elevadas de polvo en suspensión, especialmente durante la tarde y la noche, lo que provocará:
- Cielos turbios
- Reducción notable de la visibilidad
- Ambiente más seco
Canarias pasará así, en apenas unas horas, de una situación marcada por las precipitaciones a otra dominada por la calima intensa y el viento fuerte, con avisos activos en varias islas.