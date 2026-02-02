Barrios Orquestados abre el plazo de inscripción gratuita para aprender música

Barrios Orquestados inicia el año con nuevas plazas gratuitas para niños, niñas y adolescentes. El proyecto musicosocial ofrece formación instrumental y coral en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. La iniciativa desarrolla su actividad en más de 80 barrios del Archipiélago, donde crea orquestas y coros. Con una metodología propia, Barrios Orquestados permite al alumnado tocar en grupo desde el primer día, sin necesidad de experiencia previa ni conocimientos musicales.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar las vacantes. La participación en el proyecto es completamente gratuita, incluyendo el préstamo del instrumento. Las familias interesadas pueden inscribirse en los formularios que figuran en la web www.barriosorquestados.org, además de solicitar información escribiendo al correo electrónico barriosorquestados@gmail.com.
Las plazas disponibles están dirigidas a menores que deseen formar parte de orquestas de cuerda, agrupaciones de viento o coros infantiles y juveniles, con una metodología basada en clases grupales y participación activa de las familias en el proceso de aprendizaje.
En las cuatro islas, el proyecto ofrece plazas para aprender a tocar violín, viola, violonchelo y contrabajo. Además, de forma específica, en Gran Canaria se ofertan también plazas para flauta travesera, clarinete y saxofón. Los coros infantiles y juveniles mantienen igualmente abiertas sus puertas a nuevas incorporaciones.
Barrios Orquestados cuenta en la actualidad con 14 sedes. En Gran Canaria, en los barrios de Tamaraceite, Guanarteme, Risco de San Nicolás, Cono Sur, Ciudad Alta, Jinámar, Agüimes y La Isleta; en Tenerife, en La Cuesta, Ofra, Añaza y Barranco Grande; en Lanzarote, en Argana y Altavista, y en Fuerteventura, en El Matorral y en el centro de Puerto del Rosario.