Belén Govea expone ‘Bioformas’ en el Liceo de Taoro de La Orotava

La sociedad cultural Liceo de Taoro, en el municipio de La Orotava, inaugura este miércoles, a partir de las 19.30 horas, la muestra Bioformas, un proyecto de la artista Belén Govea que se va a poder contemplar en su sala de exposiciones hasta el 2 de marzo.
Bioformas propone un viaje visual a través de estructuras que evocan la esencia de lo vivo. La obra de Belén Govea destaca por su capacidad para entrelazar trazos intrincados con una paleta de colores vibrante, donde los rojos profundos y las texturas orgánicas cobran protagonismo, invitando al espectador a una reflexión sobre la naturaleza y la morfología de los seres.
Con este proyecto expositivo, tal y como ponen de relieve desde el Liceo de Taoro, la entidad orotavense continúa apostando por constituirse como un escaparate para el talento y la creatividad, brindando un espacio de encuentro entre el artista y la sociedad canaria.