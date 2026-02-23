Beneharo Rodríguez y Airam Rodríguez publican ‘Todas las aves de Canarias’

Todas las aves de Canarias. Ese es el título de la guía ornitológica que firman los hermanos Beneharo y Airam Rodríguez, cuya publicación corre a cargo de la editorial Zech. En una cuidada edición en formato de bolsillo y con más de 800 fotografías, en las 288 páginas del volumen se describen de forma concisa las 418 especies que han sido mencionadas de forma fehaciente en el Archipiélago hasta diciembre de 2025.
Entre ellas figuran 9 especies y unas 40 subespecies exclusivas de Canarias. La obra también detalla el resto de las especies nidificantes, las que están de paso en sus desplazamientos migratorios, las que acuden a pasar el invierno o las que aparecen accidentalmente cuando se desvían de sus rutas migratorias habituales. De igual modo, se da cuenta de aquellas que se han extinguido o cuya presencia en las Islas se debe a ejemplares escapados de la cautividad.
Para todas las especies se resume su taxonomía, distribución y fenología. En el caso de las aves reproductoras, se mencionan sus hábitats, su biología reproductiva y su dieta. Todo ello se ilustra con imágenes cuidadosamente seleccionadas para mostrar la variedad de plumajes, nidos, huevos y pollos. De igual modo, se presentan breves descripciones de los ecosistemas y los problemas de conservación.
“Canarias constituye un punto caliente de biodiversidad a escala mundial”, explican los hermanos Rodríguez, “la comunidad de aves no es una excepción: con 9 especies y unas 40 subespecies endémicas en un territorio tan pequeño, es uno de los lugares más biodiversos de la Unión Europea. Esta riqueza hace que sea un reclamo para el turismo de naturaleza y la observación de aves en particular”.
Los autores esperan que esta obra sea útil para personas con diversas inquietudes, como el estudio científico, la observación recreativa, la educación ambiental, la gestión de la naturaleza o el activismo ecologista. Para animar al público a conocer las aves y los paisajes de Canarias, se muestra un mapa con más de 80 lugares de interés.
Beneharo Rodríguez es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Laguna. Ha participado en numerosos estudios ornitológicos relacionados con la ecología y las amenazas de aves marinas y rapaces. Es autor de más de un centenar de publicaciones y su interés por la avifauna canaria le ha llevado a recorrer todo el Archipiélago para observarla, fotografiarla y estudiarla.
Airam Rodríguez es doctor en biología por la Universidad de Sevilla. Ha investigado en Finlandia, Hawái, Australia, Argentina y España. En la actualidad investiga en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC, Madrid), siendo, además, editor asociado de varias revistas científicas. Ha estudiado los efectos de la contaminación lumínica en las aves marinas, así como de la ingestión de plásticos por pardelas.