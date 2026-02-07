El brote de sarampión originado en La Palma sigue activo en Gran Canaria: ya registra casi 50 casos

Canarias notificó el pasado año 40 casos de sarampión, de ellos 37 tenían relación con el brote originado en La Palma el pasado 20 de octubre y que luego se extendió a Tenerife y Gran Canaria. Precisamente en esta isla el brote continúa –desde finales de noviembre todas las nuevas infecciones solo se han registrado allí-, y si en la penúltima semana de enero se acumulaban 44 infectados, en la primera de febrero se han sumado algunos más, hasta casi 50.
“El brote sigue activo” y cada semana “se registran uno o dos casos nuevos”, alertó el jefe de la Unidad de Epidemiología y Prevención de las Enfermedades Transmisibles, Álvaro Torres Lana, durante el cuarto Encuentro Canario de Responsables en Inmunizaciones y Vacunas, una cita que reunió a un centenar de profesionales en Las Palmas.
Alertó de que la mayoría de los casos se dan en mayores de 40 años, por eso, recomendó revisar la vacunación a las personas nacidas después de 1978 por si está incompleta. Hay bolsas de población que “ni se han inmunizado por el contacto con el virus natural ni están vacunadas”, por lo que han ido cumpliendo años sin ninguna protección. “Les recomendamos que comprueben su estado vacunal porque se habrían quedado en un estado intermedio, sin recibir la segunda dosis, que corresponden con los 40 y 45 años, que son los casos que estamos teniendo”, remarcó.
Reconoció que en la primera dosis tenemos una buena cobertura, que son a los 12 meses, y alcanza el 95%, “que está bastante bien”, pero en la segunda dosis, que se administra entre los tres, cuatro y cinco años, el porcentaje desciende al 89,9%, “es mejorable”. Por ello, Torres hizo un llamamiento a los padres para que “revisen el estado vacunal de sus hijos” pues han podido despistar o se han olvidado de administrar la segunda dosis.
Valoró establecer un “sistema de vigilancia automatizado” que avise inmediatamente desde que se descubra un caso para poder rastrear y detectar casos secundarios. Salud Pública habría entrevistado a casi 1.500 personas que pudieron tener algún vínculo con los contagiados para detectar posibles casos secundarios entre los contactos.
20 millones
Sanidad dedicará este año a los programas de Salud Pública más de 20 millones de euros a los programas de vacunas. En relación a la vacunación contra la gripe, esta campaña se han administrado hasta la semana pasada 260.174 dosis de vacunas, lo que representa un aumento del 11% con respecto a la campaña anterior, cuando se habían administrado 231.601.
Esther Monzón destacó la eficiencia de la vacuna, “dado que es una herramienta que evita complicaciones graves en la salud de aquellas personas vulnerables que contraen la gripe, reduciendo los ingresos hospitalarios y también las muertes”. Gracias a las vacunas, se ha logrado disminuir el impacto de enfermedades que “durante siglos causaron sufrimiento, discapacidad y muerte”. Y destacó el papel de la Enfermería: “Son quienes mantienen el contacto, explican, resuelven dudas y generan confianza”.