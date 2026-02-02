ByPass Teatro propone un poético ‘Viaje de invierno’ de la mano de Schubert

Tras Ludwig, un viaje musical con Beethoven y Flores, ¿a qué suena la naturaleza?, Bypass Teatro presenta en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, su nueva producción, Viaje de invierno. Esta vez la compañía ofrece al público una propuesta escénica que incluye canciones (lied) de Franz Schubert (1797-1828), de la mano del director y actor José Carlos Campos, referente del cabaret internacional, el tenor Manuel Gómez Ruiz y la pianista Victoria Guerrero, que invitan al público a disfrutar de un conmovedor viaje cargado de plasticidad y dramatismo poético.
El espectáculo se podrá ver este jueves (20.00 horas) en el escenario del Gobierno de Canarias de la capital tinerfeña, junto al parque de La Granja. Las entradas están disponibles en el sitio web www.espaciolagranja.es y en la taquilla el día de la función, al precio de 10 euros.
EL CAMINANTE, EL ORGANILLERO
La pieza pone en escena a dos clowns trágicos, el caminante (Manuel González) y el organillero (José Carlos Campos), que transitan por la poesía, la oscuridad, la búsqueda interior y la esperanza por la primavera. El payaso augusto es el niño grande, el amor romántico, la eterna esperanza. El que tiene la cara blanca, es la muerte, el invierno, el cuervo, el perro que ladra, el frío y la luna…
Durante la obra se escenifica un conjunto de 24 lieder de Franz Schubert sobre poemas de Wilhelm Müller, todo un viaje poético que muestra a un caminante que se siente excluido de su propio mundo, extranjero en su propia tierra, y en el que los temas de la búsqueda interior y la esperanza por la llegada de la primavera tienen una profunda resonancia.
Viaje de invierno es una coproducción de Bypass Teatro y el Auditorio Alfredo Kraus, con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, cuya producción contó también con una subvención del área de Cultura del Gobierno de Canarias.
Franz Schubert produjo una vasta obra durante su corta vida, componiendo más de 600 piezas vocales, así como varias sinfonías, óperas y una gran cantidad de música para piano. Tuvo un talento extraordinario desde muy joven, pero el aprecio por su música fue limitado durante su vida. Su obra se hizo más popular en las décadas posteriores a su muerte y fue elogiada por compositores del siglo XIX, como Mendelssohn, Schumann, Brahms y Liszt.
EXPERIENCIA COMÚN
Para el director del espectáculo, Viaje de invierno es “una gran obra de arte que debería formar parte de nuestra experiencia común, en la misma medida en que lo son el teatro shakesperiano, las sinfonías de Beethoven o los cuadros de Delacroix. Schubert ennobleció la canción popular, colocándola en el mismo nivel que las más altas formas de arte y transformando un mundo de poesía en música. Llevó la canción artística a su más alto grado de expresión en cuanto a elevación, intuición y ampliación de la técnica compositiva”.