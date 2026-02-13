EN VIVO | Cabalgata Anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El momento más esperado para los tinerfeños ya está aquí. Desde las 19:30 horas de este viernes, el corazón de Santa Cruz de Tenerife se ha transformado en un río de color, ritmo y purpurina con la celebración de la Cabalgata Anunciadora, el acto que traslada oficialmente la magia del Carnaval del escenario a la calle.
Un despliegue de tradición y brillo
La comitiva, que partió puntual desde la Plaza de la República Dominicana tras concentrarse en la Avenida de Bélgica, está siendo encabezada por la veterana Afilarmónica Ni Fú Ni Fá. Tras ellos, la cantera del carnaval y la gran protagonista de este año: la Reina del Carnaval 2026, Carla Castro, que desfila radiante sobre su carroza contagiando la alegría de la fiesta a los miles de asistentes que abarrotan las aceras.
El desfile, que recorre arterias principales como Ramón y Cajal, la Plaza de Weyler y Méndez Núñez, cuenta con la participación de:
- Murgas, comparsas y agrupaciones musicales.
- Las soberanas infantil y de los mayores.
- Decenas de carrozas y coches engalanados que llenan de música cada rincón.
Una fiesta para todos: Inclusión y accesibilidad
Este año, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha querido que el Carnaval sea un espacio de disfrute para toda la ciudadanía, reforzando las medidas de accesibilidad:
- Tramo en silencio: En un gesto de sensibilidad hacia las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el tramo de la calle Méndez Núñez (entre Numancia y El Pilar, frente al Parque García Sanabria) se mantiene libre de sonidos estridentes.
- Zona PMR: Se ha habilitado un área específica para personas con movilidad reducida en el cruce de Méndez Núñez con Pi y Margall, garantizando una visibilidad óptima del desfile.
La noche no acaba aquí
Una vez la Cabalgata alcance su punto final en la Avenida Francisco La Roche, la fiesta no se detendrá. Los tres escenarios principales del “Cuadrilátero” (Plaza de la Candelaria, Plaza del Príncipe y Francisco La Roche) encenderán sus focos para dar paso a las primeras verbenas y conciertos nocturnos que se prolongarán hasta la madrugada.