“Otra vez”: desgarradora imagen en Gran Canaria tras un nuevo abandono de cachorros

La crueldad animal vuelve a golpear a Canarias, esta vez al sureste de Gran Canaria. El Centro de Protección Animal (CPA) de Santa Lucía de Tirajana ha emitido un comunicado de urgencia tras el hallazgo de una caja con cachorros lactantes abandonados. La entidad ha sido tajante respecto al estado de sus instalaciones: “Estamos saturados”.
El suceso se desencadenó tras el aviso de la Policía Local de Santa Lucía, que localizó a los animales en una caja de cartón. Según la información difundida por el propio centro, el hallazgo se sitúa en el entorno del Barranco de Tirajana, específicamente por la zona del Barranco Luján.
Necesidad urgente de acogida
La principal preocupación de los responsables del centro es la supervivencia de los animales, dado que se trata de perros lactantes que requieren cuidados constantes que el refugio no puede cubrir debido a la falta de espacio y recursos actuales. Por ello, han lanzado una petición desesperada: “Necesitamos casa de acogida”.
Desde el centro lamentan que este tipo de situaciones se repitan de forma sistemática. “Otra vez, otra caja con cachorros”, señalan con resignación, subrayando que, por desgracia, hay conductas de maltrato y abandono que “siguen sin cambiar”.
Colaboración ciudadana
El Centro de Protección Animal ha iniciado una campaña para tratar de identificar a los responsables o a cualquier persona que pueda tener datos sobre la procedencia de los animales. Se ha solicitado la colaboración de los vecinos que hayan podido ver algo sospechoso en la zona del Barranco Luján o el Barranco de Tirajana.
“Si los conoces, si sabes de quién son o tienes alguna información, ponte en contacto”, instan desde el organismo municipal. La identificación de los dueños es fundamental para esclarecer los hechos.
¿Cómo ayudar?
Si puedes ofrecer tu hogar como casa de acogida para estos cachorros lactantes o si tienes cualquier información que ayude a identificar quién los dejó en el Barranco Luján, el Centro de Protección Animal de Santa Lucía de Tirajana ha habilitado los siguientes canales urgentes:
Información: También puedes contactar directamente con el Centro de Protección Animal Municipal para aportar cualquier dato de forma anónima sobre la procedencia de la caja.
WhatsApp y Teléfono: 659 58 94 41