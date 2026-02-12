CajaCanarias convoca su premio infantil literario ¿Te contamos un cuento?

La Fundación CajaCanarias abre la convocatoria del 33º Premio ¿Te contamos un cuento?, una modalidad de certamen literario destinado al público infantil que cuenta con una amplia trayectoria en la propuesta de galardones que la entidad organiza. El plazo de entrega de trabajos finaliza el 10 de abril, a las 14.00 horas. Toda la información y las bases de la convocatoria pueden consultarse en la web www.cajacanarias.com.
El certamen, que se convoca con el objetivo de avivar la imaginación y creatividad literaria de los más pequeños con una temática libre, está dirigido a escolares de entre 6 y 14 años (antes de la finalización del plazo de admisión de originales), naturales o residentes en Canarias. La fundación volverá a otorgar 15 premios en regalos por importe global de 2.000 euros, cinco galardones en cada una de las distintas modalidades: de 6 a 8, de 9 a 11 y de 12 a 14 años.
Los cuentos que resulten seleccionados serán recogidos en un libro ilustrado, de los cuales le serán entregados 15 ejemplares a cada ganador y cinco a los centros educativos a los que pertenecen.