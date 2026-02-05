Cajasiete y la Asociación de Empresarios de Candelaria firman un convenio para impulsar el desarrollo del tejido empresarial del municipio

Cajasiete y la Asociación de Empresarios de Candelaria, representadas por la presidenta de la Asociación, Inmaculada Candelaria Rodríguez Mesa, y por el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido García, han formalizado en los Servicios Centrales de la entidad financiera en Santa Cruz de Tenerife la firma de un convenio de colaboración.
Este nuevo acuerdo tiene por objeto establecer un marco de colaboración institucional y comercial entre ambas entidades con la finalidad de facilitar el acceso de los miembros del colectivo a determinados productos y servicios financieros en condiciones preferentes.
En virtud del convenio, podrán beneficiarse de las condiciones previstas tanto las personas asociadas a la Asociación de Empresarios de Candelaria como la propia entidad asociativa, reforzando así su capacidad de gestión y desarrollo de iniciativas en favor del tejido empresarial del municipio.
El acuerdo contempla una propuesta integral de soluciones financieras adaptadas a las necesidades profesionales de las pequeñas y medianas empresas y autónomos, incluyendo alternativas de financiación, productos orientados a la gestión diaria del negocio, servicios de ahorro e inversión y una amplia oferta de seguros diseñados para aportar estabilidad y protección a la actividad empresarial.
La firma de este convenio refuerza el compromiso de Cajasiete con el impulso del comercio local y el fortalecimiento del tejido económico de los municipios de Canarias, promoviendo alianzas estratégicas que contribuyan al crecimiento sostenible del Archipiélago.
El director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido, destacó:
“Este acuerdo con la Asociación de Empresarios de Candelaria nos permite seguir estrechando lazos con el tejido empresarial local, ofreciendo soluciones financieras cercanas y adaptadas a la realidad de cada negocio”.
Por su parte, la presidenta de la asociación declaró: “Desde la Asociación de Empresarios de Candelaria valoramos muy positivamente la firma de este convenio con Cajasiete, que supone una herramienta útil para reforzar la actividad de nuestras empresas y autónomos. Este tipo de acuerdos permiten mejorar el acceso a servicios financieros en condiciones ventajosas y contribuyen al fortalecimiento del tejido empresarial del municipio.”
La colaboración entre Cajasiete y la Asociación de Empresarios de Candelaria se consolida así como un instrumento de apoyo al desarrollo económico local, reafirmando la apuesta de la entidad financiera por la cercanía y el acompañamiento al tejido productivo de Canarias.