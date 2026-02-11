Cajasiete rinde homenaje a su equipo humano en la convención anual de la entidad

El Auditorio Adán Martín acogió la 11ª edición de la gala anual de Cajasiete, un encuentro que reunió a casi 500 profesionales procedentes de diferentes puntos del Archipiélago y de Madrid, y que volvió a convertirse en un espacio de reconocimiento al compromiso, la dedicación y la excelencia del equipo humano que conforma la entidad.
La convención, ya consolidada como una cita clave en el calendario interno de la cooperativa, puso en valor el trabajo colectivo desarrollado a lo largo del último ejercicio y el papel fundamental de las personas que integran la organización en la construcción de un modelo de banca cercana y comprometida con Canarias.
El director general de Cajasiete, Luis Alberto Díaz Dorta, destacó durante su intervención el esfuerzo, la implicación y la profesionalidad demostradas por el equipo en un entorno cada vez más exigente. Subrayó la importancia de continuar fortaleciendo el modelo cooperativo como herramienta de progreso sostenible para las Islas, poniendo en el centro a las personas, la cercanía y la responsabilidad social.
Uno de los momentos más significativos de la gala fue la entrega del Premio Extraordinario al Compromiso a Fernando Berge Royo, presidente honorífico de Cajasiete desde 2025, tras haber cedido la presidencia a Manuel del Castillo. El reconocimiento puso en valor su trayectoria y su contribución al fortalecimiento del proyecto cooperativo de la entidad.
El evento contó asimismo con la participación de los hermanos Rubén, Bryan y Aday Medina Santos, de la Panadería Zulay, quienes compartieron su experiencia empresarial como ejemplo de esfuerzo, arraigo y compromiso con el territorio.
La vertiente artística y cultural estuvo protagonizada por la actuación del grupo Abubukaka como dinamizadores de la gala y del grupo musical “La Caliente”, que aportaron dinamismo y cercanía a una jornada marcada por el compañerismo y la celebración.
Como en cada edición, la gala incluyó la entrega de reconocimientos a diferentes oficinas y áreas por su calidad en el servicio, su compromiso social así como un homenaje especial a los profesionales que cumplen 25 años de vinculación con la entidad y a quienes han culminado su etapa laboral tras alcanzar la jubilación.
Con esta 11ª edición, Cajasiete reafirma su apuesta por reconocer el talento interno y fortalecer la cultura corporativa como pilar esencial de su modelo cooperativo, consolidando un proyecto colectivo que continúa creciendo desde el compromiso, la cercanía y la responsabilidad con la sociedad canaria.
Sobre Cajasiete
Cajasiete es una Cooperativa de Crédito, además de la única entidad financiera canaria, que cuenta con más de 62.000 socios y 253.000 clientes de todo el archipiélago.
Con una red comercial que cuenta con 90 oficinas repartidas por las islas, Cajasiete se posiciona como una de las entidades financieras con mayor solvencia del sistema financiero nacional, y la mayor de Canarias, con un ratio del 21,18%.
La cooperativa cuenta con un equipo de más de 460 personas que trabajan por una misión común: “Transformar la confianza de las personas en progreso sostenible para Canarias”
A su vez, Cajasiete forma parte del Grupo Caja Rural, un consolidado referente nacional que supera los 1,5 millones de socios, 6,5 millones de clientes, más de 2.300 oficinas y 9.000 profesionales.