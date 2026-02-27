Calima en Canarias: el giro radical en el tiempo que obliga a Sanidad a dar recomendaciones

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, y ante la previsión de presencia de calima en varias islas, recomienda a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.
Estas recomendaciones se hacen conforme a las predicciones que informan sobre la presencia de calima en varias islas. La Agencia Estatal de Meteorología informa sobre la existencia de fenómeno meteorológico adverso por polvo en suspensión con reducción de la visibilidad y ha emitido aviso amarillo, que se prolongará probablemente, al menos, durante este viernes hasta las 23:59 horas.
Asimismo los modelos de predicción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el CESIC, prevén un transporte de masas de aire africano y estiman que las concentraciones de polvo en superficie se pueden situar en los rangos 5-200 μg/m3 para las islas Canarias durante el día 27 de febrero.
Con estos datos, la Consejería de Transición Ecológica ha emitido una prealerta por calima, que producirá probablemente una alteración de la calidad del aire calificada entre desfavorable y muy desfavorable, según las zonas del Archipiélago, debido al elevado nivel de material particulado suspendido en el aire ambiente que supera el valor límite diario de protección de la salud establecido en 50µg/m3. Igualmente, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a las predicciones y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) ha declarado prealerta por calima hasta las 23:59 este viernes.
Ante esta previsión la Dirección General de Salud Pública quiere recordar las medidas preventivas necesarias para reducir los efectos en la población general y sensible.
¿Cómo afecta el episodio de calima a las personas?
Las concentraciones elevadas de polvo en suspensión (partículas) puede provocar síntomas leves como la irritación de la nariz, de la garganta, picor de ojos o tos, pero también otros más serios, desencadenando las crisis asmáticas en las personas que padecen esta enfermedad o agravando y empeorando el estado clínico y la sintomatología de los pacientes con enfermedades respiratorias o del corazón. También se incrementa la probabilidad de infecciones respiratorias del tracto superior o inferior.
Por todo ello se puede observar un incremento en el número de urgencias atendidas en los hospitales y centros de salud incluso durante los cinco días posteriores a la finalización del episodio.
¿Quiénes son las personas más sensibles?
Aunque todas las personas tienen riesgo de desarrollar síntomas por la exposición a la calima, aquellas más vulnerables a los efectos de la elevada concentración de partículas en el aire ambiente por estos episodios son:
– Menores.
– Ancianos.
– Personas con enfermedades crónicas preexistentes tanto respiratorias (asma, bronquitis crónica) como cardíacas.
– Mujeres gestantes.
– Personas que trabajan en el exterior.
– Personas fumadoras.
Recomendaciones
Desde la Dirección General de Salud Pública se hace un llamamiento especial a extremar las precauciones y seguir las siguientes recomendaciones para evitar las complicaciones descritas:
– Evitar la realización de actividades que supongan esfuerzo físico al aire libre.
– Permanecer en casa o en interiores el mayor tiempo posible y mantenerse lo más aislado posible del aire exterior cerrando ventanas.
– Realizar la limpieza de las superficies con el polvo con paños húmedos.
– Mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse, así como continuar con la medicación habitual.
– No realizar ejercicios físicos en el exterior.
– Prestar atención a la información y previsiones que proporcionan las autoridades.
– En caso de empeorar los síntomas respiratorios llamar al 1-1-2.
Finalmente, se recomienda prestar atención a la información y previsiones que proporcionan las autoridades acerca de la calidad del aire, especialmente si se pertenece a uno de los grupos vulnerables mencionados. Con este fin, además, se puede consultar el “índice de calidad del aire (ICA)”, estimado para cada zona del a Comunidad Autónoma, en la siguiente dirección de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del aire del Gobierno de Canarias: Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias – Índice de calidad del aire