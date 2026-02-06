La calle Castillo se convertirá en refugio climático, con más arboles y lonas de sombra

La calle Castillo de la capital tinerfeña se convertirá en nuevo refugio climático gracias a la plantación de más árboles que flanquearán esta vía pública, para lo que ya se han ejecutado los alcorques. Una medida que irá acompañada, además, de la instalación de lonas que cruzarán, de lado a lado, determinados tramos de esta zona con el objetivo de crear un espacio urbano que dé sombra a la población para protegerla de las olas de calor.
Asimismo, otro refugio climático se ubicará en la calle Barcelona, en Ofra, donde se colocará suelo estructural para garantizar el desarrollo del futuro arbolado y crear mayor confort térmico en esta parte.
Estas actuaciones, a cargo de la concejalía de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, costarán 40.000 euros de los casi 700.000 presupuestados este año para zonas verdes en el municipio, tal y como contemplan las cuentas municipales para 2026, según anunció ayer Carlos Tarife.
El concejal recordó que, “en la calle Castillo, tenemos autorizado por parte de Patrimonio Histórico del Cabildo la instalación de lonas en el tramo con Valentín Sanz, lo que cubrirá unos 200 metros de esta vía peatonal en ambos sentidos. Un proyecto anunciado que espero salga a licitación muy pronto y, por lo tanto, se pueda este año con la ejecución”.
Igualmente, otras acciones previstas en los presupuestos para Parques y Jardines se centrará en acabar la obra de renovación del arbolado de la Rambla, en el tramo comprendido entre el cuartel de Almeyda y la comandancia de Marina, para lo que se invertirán 470.000 euros. Trabajos que se prevén finalizar en marzo tras eliminar 25 laureles de Indias que se encontraban, según el consistorio, enfermos.
Por otra parte, se procederá a la restauración del arbolado en la calle Julio Hardisson Pizarroso, por 80.000 euros; se mejorará la jardinería y el riego en el carril bici que cruza la avenida de Anaga, por 30.000 euros; y se aumentará la cobertura arbórea en las isletas de Conde Pallasar, calle Amadis, entrada de Las Teresitas y entrada a la sede municipal, en Ofra, para lo que se prevén otros 30.000 euros.
Otras obras a ejecutar, incluidas en el capítulo II del presupuesto (gasto corriente) en zonas verdes, se centrarán en implantar la telegestión del riego en tres parques urbanos: Las Delicias, La Estrella y La Hoya, en los que se invertirán unos 45.000 euros para facilitar la irrigación digital y no manual. Una medida que también se aplicará en enclaves muy conocidos, como Las Mesas (40.000 euros), plaza del Príncipe (15.000) y Los Charcos de Valleseco (6.000).