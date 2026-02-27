El canario Gabriel Navarro Oliveros, de Lanzarote, a la final de Le Cordon Bleu

Le Cordon Bleu Madrid ha publicado la lista de los 10 finalistas del XIV Premio Promesas de la alta cocina que se enfrentarán en la gran final el próximo 14 de abril en la sede de Le Cordon Bleu Madrid. Los seleccionados, de 8 provincias españolas y 10 centros, deberán presentar una receta con ingredientes y técnicas comunes ante un jurado profesional de primer nivel. Entre los finalistas de esta edición se encuentra Gabriel Navarro Oliveros, del Centro Integrado de Formación Profesional Zonzamas de Lanzarote, quien se enfrentará a 9 candidatos.
Los finalistas de esta edición, junto a Gabriel Navarro. son: Laura Gil Saracho, del CPIFP Almeraya de Almería; Óscar Moreno Gutiérrez, del CFP La Inmaculada de Granada; Aina Perelló Rojas, del Jesuites Sarria-Sant Ignasi de Barcelona; Marc Atroche Beleta, del CETT Barcelona; Andreu Berenguer Gandía, del CIPFP Batoi de Alicante; Clara Ibarra Rey, del CIPFP Costa de Azahar de Castellón; Martina Puig Tormo, del CIPFP Benicarló de Castellón; Luis María Casado González, del IES Guillem d’Alcalà de Valencia y Ana González Carrillo, del IES La Flota de Murcia.
En la final del 14 de abril, los 10 finalistas viajarán a Madrid para competir en la sede de Le Cordon Bleu Madrid, ante un prestigioso jurado que se dará a conocer en las próximas semanas. En la edición anterior presidió el jurado Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau (Pontevedra). El Premio Promesas de la alta cocina es un certamen de ámbito nacional dirigido a estudiantes menores de 25 años.
La guía Macarfi premia como mejor apertura a Fontané, de los hermanos Roca
El restaurante Fontané, el último proyecto de los hermanos Roca en Girona, ha sido considerado como la mejor apertura de 2025 en España por la Guía Macarfi, que amplía su presencia en todo el territorio peninsular. En concreto, los restaurantes el Celler de Can Roca (Girona) y Elkano (Getaria) se han unido a Disfrutar (Barcelona), DiverXo (Madrid) y Asador Etxebarri (Axpe) como los ‘Top of the Tops’, que otorga la guía gastronómica. El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha sido el escenario elegido para la entrega de premios.
La restauración canaria, próximo proyecto de inclusión de la Guía Macarfi
La guía gastronómica Macarfi, creada por Manuel Carreras Fisas, empezó como un proyeco urbano de Barcelona, que ya se ha extendido a la España peninsular ampliando su presencia de ocho a 15 comunidades autónomas, alcanzado de esta manera la cobertura de todos el territorio peninsular. El próximo objetivo será alcanzar en 2027 las Islas Canarias y las Baleares, según anuncio Carreras. A la entrega de premios asistieron cerca de 200 chefs de todo el país. Carreras ha reconocido que la de Macarfi es la “más pequeña de las tres guías del país”.
Los canelones están de moda
Las modas en gastronomía llevan a aburrir hasta el más optimista. Sin duda recuerdan, como olvidarlo, la tarta de queso, un postre que aparte de que cualquier chef considera que hace el mejor del mundo, se ha repetido tanto que ya hay incluso quienes se lo han prohibido, como si fueran ludópatas sin remedio. Algo asi me temo que va a ocurrir con los canelones, esta pasta de origen italiano o marsellés, que empieza a estar presente en todos los menús. La novedad está en que los rulos de pasta rellenos ya se sirven de uno en uno, no tres como hasta ahora y no para compartir. Así que hay que olvidarse de la dieta y asumir esta nueva moda de nuestra gastronomía.