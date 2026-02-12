Carla Castro Castellano, Reina del Carnaval de Santa Cruz 2026

Con confeti, fuego frío y el reloj marcando las 23.38 horas, el ya histórico “¡Santa Cruz de Tenerife ya tiene Reina!” puso el broche de oro a una Gala llena de ritmo, que no se prolongó más de dos horas, tal y como había marcado el director artístico Daniel Pages, quien volvió a cumplir con creces su objetivo.
Alexis Hernández y Paula Vázquez, maestros de ceremonias, fueron los encargados de coronar a Carla Castro Castellano, con su fantasía Icónica, diseñada por Alexis Santana, en representación de McDonald’s y El Día como Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 en una noche en la que las calles de Latinoamérica cobraron vida sobre el escenario.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, junto al concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y la reina saliente, Elizabeth Ledesma Laker, entregaron el cetro a Carla, marcando así el inicio oficial de la fiesta en la calle. En la corte de honor la acompañaron Arlena Rubí Mantecón Hernández, primera dama, con la fantasía Luminis, diseñada por Santi Castro, representando a Centro Comercial Añaza Carrefour; Cecilia Esther Díaz Hernández, segunda dama, con el trabajo Sueños de Cristal, de Sedomir Rodríguez de la Sierra, en reprersentación de DIARIO DE AVISOS y Dormitorum; Daniela Sánchez Padilla, tercera dama, con el diseño Atamande de Team Santana Carnaval (Repsol Grupo González); y Alianara León Hernández, cuarta dama, con el traje De tu infierno a mi cielo” confeccionado por Yosué Riverol (Cabildo de La Palma y Ayuntamienbto de El Paso).
Lo mejor de la Gala, la obertura, el grupo Los 4 con las agrupaciones musicales y la actuación de Manny Manuel. La respuesta del público cumplió las previsiones: las 7.000 localidades disponibles, con 4.191 entradas adquiridas de forma online, se llenaron en una celebración que vuelve a demostrar su poder de convocatoria.
Santa Cruz, de fiesta
Once sueños tomaron forma sobre el escenario en un gran escaparate del talento creativo del Carnaval, situando a Santa Cruz en el mapa festivo internacional, combinando tradición y renovación estética.
El jurado estuvo conformado por Lorenzo Caprile, modista y diseñador; Raquel Sánchez Silva, presentadora de Maestros de la Costura Celebrity; Jaydy Michel, modelo y actriz; Sergio Macías, diseñador de la escenografía del Carnaval 2026; Puchi Méndez, periodista de Radio Club Tenerife; Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria; Pedro Mengíbar, presidente del Aula de Cultura del Carnaval; Ian Comfort, CEO del Carnaval de Notting Hill; Miguel Ángel González Suárez, presidente de la Federación de Periodistas de Turismo en España; Beatriz Barrera, presidenta del Casino de Tenerife; y Nayarit Desirée Herrera Herrera, jurado popular.
Ahora, con la Reina ya proclamada, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tomará las calles de la capital en una algarabía festiva con la esperada Cabalgata Anunciadora, que dará comienzo mañana viernes 13 de febrero.