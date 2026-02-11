Carla Castro Castellano, luciando la fantasía ‘Icónica’, de Alexis Santana, y representando a McDonald’s y El Día, se proclamó Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la Gala de la Reina celebrada en el Recinto Ferial de Santa Cruz.
Fue la noche más mágica de Tenerife. Desde el Recinto Ferial, la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz volvió, un año más, de la mano de Paula Vázquez y Alexis Hernández.
Estas fueron, una por una, todas las candidatas:
La Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz ha comenzado con un paseo por los ritmos latinos tan presentes en nuestra Fiesta.
Orden de salida en la Gala de la Reina
- Arlena Rubí Mantecón Hernández, con “Luminis”, de Santi Castro, representando al Centro Comercial Añaza Carrefour.
- Daniela Sánchez Padilla, con “Atamande”, de Team Santana Carnaval, en representación de Repsol Grupo González Canarias.
- Leire García Santana, con “Confía”, de Jorge González Santana, representando a Broker Mediterráneo Consulting Group.
- Melania Hernández Torres, con “Latir”, de Jorán Torres y su equipo, representando a Estilista Candy Torres, Michelle Andana, Taller de Chapa y Pintura José Pedro y Restaurante Amigos del Norte.
- Carla Castro Castellano, con “Icónica”, de Alexis Santana, representando a McDonald’s y El Día.
- Cecilia Esther Díaz Hernández, con “Sueños de Cristal”, de Sedomir Rodríguez de la Sierra, representando a Dormitorum y Diario de Avisos.
- Elizabeth Beltrán Correa, con “Saher”, de Dani y Diana Mena, representando al Ayuntamiento de Arona y Grupo Flipper.
- Alexia Hernández Adrián, con “Tenerife”, de Juan Carlos Armas, representando al Centro Comercial Alcampo La Laguna.
- Lara Rodríguez Lorenzo, con “Lágrimas de Sal”, de la Asociación Cultural del Carnaval de Los Realejos Nira y Arganda Lorenzo Padrón, representando a Malidente SLU y Repsol Palo Blanco.
- Alianara León Hernández, con “De tu infierno a mi cielo”, de Yosué Riverol, representando al Cabildo Insular de La Palma y al Ilustre Ayuntamiento de El Paso.
- Melissa Mayor Peña, con “Etérea”, de Ruymán Pérez Jorge, en representación de Hidráulica Tinerfeña S.L.
Los presentadores y actuaciones destacadas
La edición de este año cuenta con un tándem de lujo en la presentación. La reconocida comunicadora Paula Vázquez regresa a la isla para acompañar a Alexis Hernández, la voz por excelencia del carnaval tinerfeño. Ambos serán los encargados de conducir un show que promete ser ágil y cargado de ritmo.
Una Gala de la Reina sin el Hogar Canario Venezolano
La Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha comenzado este miércoles en el Recinto Ferial con una noticia que ha compartido el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, tras confirmar la ausencia debido a dificultades burocráticas derivadas de la actual situación del país: por primera vez en 42 años, la representante del Hogar Canario Venezolano no podrá desfilar sobre el escenario tinerfeño.
“Lamentablemente, este año no podrá acompañarnos como es costumbre”, señaló Bermúdez con evidente pesar. El alcalde quiso subrayar que esta participación ha sido siempre “una parte esencial de nuestra fiesta”, aportando una alegría característica y fortaleciendo el sentido vínculo entre ambos.