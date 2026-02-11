A qué hora y dónde ver hoy la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: no te pierdas nada

Llegó el día más esperado. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vive este miércoles su noche de mayor esplendor con la celebración de la Gala de Elección de la Reina Adulta. Un total de once candidatas se disputarán el cetro en un espectáculo que marca el punto de inflexión antes de que la fiesta se traslade definitivamente a las calles de la capital chicharrera.
¿A qué hora empieza la Gala de la Reina?
La cita en el Recinto Ferial de Tenerife arrancará puntualmente a las 21:30 horas. Bajo la dirección de Daniel Pagés, el escenario se transformará en un despliegue de luz y color para acoger las impresionantes fantasías de las aspirantes, cuyos diseños han vuelto a superar las expectativas de peso y dimensiones este año.
Dónde ver la gala en televisión y online
Para aquellos que no han podido conseguir una de las codiciadas entradas —que se agotaron en cuestión de minutos—, existen diversas opciones para no perderse detalle del certamen:
- Televisión Canaria (TVC): Ofrecerá la cobertura completa en directo para todo el archipiélago.
- La 2 de TVE: Retransmitirá el evento para todo el territorio nacional.
- Canal Internacional de TVE: Llevará la magia del carnaval tinerfeño a todo el mundo.
- Canales Digitales: La gala podrá seguirse en streaming a través de la web oficial de RTVC y sus perfiles en redes sociales.
Los presentadores y actuaciones destacadas
La edición de este año cuenta con un tándem de lujo en la presentación. La reconocida comunicadora Paula Vázquez regresa a la isla para acompañar a Alexis Hernández, la voz por excelencia del carnaval tinerfeño. Ambos serán los encargados de conducir un show que promete ser ágil y cargado de ritmo.
Un despliegue de seguridad y tradición
Como es tradición, la elección se celebra el miércoles previo al inicio de la fiesta en la calle. La seguridad en el entorno del Recinto Ferial se ha reforzado para garantizar el flujo de los miles de asistentes. Tras la coronación de la nueva soberana, Santa Cruz de Tenerife se preparará para la Cabalgata Anunciadora que tendrá lugar este viernes, dando el pistoletazo de salida oficial al carnaval de calle.