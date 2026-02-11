Santa Cruz de Tenerife elige esta noche a su gran Reina entre once candidatas

El Carnaval de Santa Cruz elegirá esta noche a su Reina. A las 21.30 horas, el Recinto Ferial acogerá a las once aspirantes, en un espectáculo dirigido por Daniel Pages que contará con Alexis Hernández y Paula Vázquez como presentadores. La gala contará con un aforo para 7.000 personas y más de 1.000 participantes entre grupos, artistas y personal técnico. Además, actuarán Manny Manuel, Los 4, Pancho Corujo y artistas canarios de prestigio, que aportarán emoción a un evento que será retransmitido en directo para las Islas por Televisión Canaria, mientras que TVE lo ofrecerá a nivel nacional por La 2 y TVE Internacional para el resto del mundo.
Las aspirantes desfilarán en este orden: Arlena Rubí Mantecón, con Luminis, de Santi Castro, por CC Añaza Carrefour; Daniela Sánchez, con Atamande, de Team Santana, por Repsol Grupo González Canarias; Leire García, lucirá Confía, de Jorge González Santana, por Broker Mediterráneo, y Melania Hernández, Latir, de Jorán Torres y equipo, por Estilista Candy Torres, Michelle Andana, Taller José Pedro y Restaurante Amigos del Norte.
Seguirá Carla Castro, con Icónica, de Alexis Santana, por McDonald’s y EL DÍA; Cecilia Esther Díaz, con Sueños de Cristal, de Sedomir Rodríguez de la Sierra, por Dormitorum y DIARIO DE AVISOS; Elizabeth Beltrán, con Saher, de Dani y Diana Mena, por Ayuntamiento de Arona y Grupo Flipper; Alexia Hernández, con Tenerife, de Juan Carlos Armas, por CC Alcampo La Laguna; y Lara Rodríguez, con Lágrimas de Sal, de la Asociación Cultural del Carnaval de Los Realejos Nira y Arganda Lorenzo Padrón, por Malidente y Repsol Palo Blanco. Cerrarán Alianara León, con De tu infierno a mi cielo, de Yosué Riverol, por Cabildo de La Palma y Ayuntamiento de El Paso, y Melissa Mayor, con Etérea, de Ruymán Pérez Jorge, por Hidráulica Tinerfeña.