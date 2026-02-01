carnaval santa cruz

Las agrupaciones musicales del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife celebran hoy su concurso

Como artista invitado actuará el disc-jockey y productor tinerfeño, Dj July
El escenario del Recinto Ferial acogerá hoy, a las 20.00 horas, el concurso de agrupaciones musicales, que este año cuenta con la participación de Los Yuppies, Salsabor, Teiderife, Cantares Luz de luna, Nobleza Canaria, Chaxiraxi, Sabor Isleño y Caña Dulce, que subirán al escenario en ese orden. Como artista invitado actuará durante la deliberación del jurado el disc-jockey y productor tinerfeño, Dj July.

El presentador Eugenio González será el encargado de conducir esta cita con las agrupaciones musicales, donde el público podrá acceder adquiriendo las entradas gratuitas en la entrada del propio Recinto y que, en esta edición, podrá optar a ser el ganador del premio de 1.000 euros que otorga la Federación de Agrupaciones Musicales a uno de los espectadores del Recinto tras un sorteo.

