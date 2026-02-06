‘Crime scene’: la banda Postcode lanza un nuevo adelanto de su primer disco

Lost, Hold my hand, In your eyes, Dancing all night long, Come with me tonight y, ahora, Crime scene. La banda canaria Postcode, que compone e interpreta sus canciones en inglés, continúa desgranando los temas que van a conformar su disco de debut, titulado Broadcast from nowhere, que se publica justo dentro de una semana, el viernes 13 de febrero.
LA MADRUGADA
Crime scene es descrito como un tema mid-tempo pensado “para esa hora de la madrugada en la que la música se vuelve más física”, bajo al frente, batería con empuje constante y un sonido que mezcla brillo ochentero con producción actual.
“Desde el arranque se nota el groove, con un guiño a la escuela Michael Jackson: elegante, bailable y sin nostalgia impostada. Y ahí entra el gancho: pop alternativo nocturno, con estribillo inmediato, que suena a neón y pasillo de hotel. En pocas palabras: groove, bajo y un estribillo que engancha; un funk-pop con clase y un pulso muy MJ; y ese indie-pop con peso y noche en el que Crime scene entra, directamente, por el cuerpo”, señalan acerca de una canción que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.
Siguiendo la línea sonora del proyecto, Crime scene ha sido compuesta por Postcode y producida por todos los miembros de la banda. De su mezcla se ha encargado Ruadhri Cushnan, ingeniero ganador de un premio Grammy, que ha trabajado con artistas como Beyoncé, Shawn Mendes y Tom Odell. La masterización es obra de Stuart Hawkes, uno de los referentes internacionales en este ámbito (Amy Winehouse, Ed Sheeran, Lorde), que ha aportado profundidad, brillo y un carácter global al sonido del grupo.
Originario de Canarias -sus integrantes se conocieron en la sede tinerfeña del Conservatorio Superior de Música de Canarias-, Postcode es un cuarteto que fusiona la energía del indie con la sensibilidad del pop contemporáneo, creando canciones que transitan entre la introspección y los himnos rock. Con cada nuevo lanzamiento, la banda consolida su visión de un pop alternativo moderno, emocional y rítmico, proyectando su sonido más allá de las fronteras insulares.
Inspirados por artistas como The 1975, The Weeknd, Billie Eilish, Harry Styles, Imagine Dragons, Dua Lipa, Mumford & Sons, Queen, Coldplay, Lumières y The Killers, Postcode construye un sonido que combina emoción, épica y sofisticación global, situando su propuesta entre lo íntimo y lo grandioso.
El próximo 24 de febrero presentarán Broadcast from nowhere en un concierto en la Sala Villanos de Madrid.