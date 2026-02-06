Cristo Gil animalista, tras el hallazgo de salchichas con agujas en Tenerife: “Estamos rodeados de desequilibrados”

“Estamos rodeados de desequilibrados”. Es la frase de Cristo Gil, reconocido animalista, tras hallar nuevos trozos de salchichas con agujas en Tenerife con el objetivo de matar perros.
Los vecinos de los barrios de El Toscal y las inmediaciones de la calle de La Rosa han lanzado una voz de alerta desesperada ante lo que califican como una “auténtica barbaridad”. Según Cristo Gil, algún individuo está dejando trozos de carne con clavos en su interior en plena vía pública, con el objetivo de causar daños irreparables a los animales de la zona.
El foco de peligro se concentra especialmente en el triángulo formado por la calle Santiago, la calle de La Rosa y vías adyacentes. Esta práctica criminal ya ha cobrado su primera víctima conocida: un perro ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia tras ingerir uno de estos cebos mientras paseaba con su dueño.
Salchichas con agujas en Tenerife para matar
La crueldad del método ha indignado a la comunidad canina de la capital. Los clavos, ocultos estratégicamente dentro de piezas de carne, actúan como anzuelos mortales que causan perforaciones internas en el esófago, estómago e intestinos de los animales.
“Estamos rodeados de personas desequilibradas”, denuncian los afectados, que piden la máxima difusión para evitar que más mascotas acaben en el veterinario o, en el peor de los casos, fallezcan por una hemorragia interna.
Llamamiento a la vigilancia vecinal
Ante la gravedad de los hechos, los residentes del Toscal han comenzado a organizarse. Se solicita a todos los vecinos que vigilen estrechamente la zona y extremen las precauciones durante los paseos diarios.
Además, se ha hecho una petición clara a quienes residan en plantas bajas o tengan sistemas de seguridad privada:
- Revisar cámaras de seguridad: Se insta a los propietarios a orientar sus cámaras hacia la calle para intentar captar la imagen del responsable.
- Inspección visual: Revisar el suelo antes de que el perro se acerque a cualquier objeto sospechoso.
- Denuncia inmediata: Ante cualquier sospecha o avistamiento de alguien depositando comida en la calle, contactar con la Policía Local de Santa Cruz o el SEPRONA.
Un delito de maltrato animal
Cabe recordar que este tipo de acciones no solo son actos de crueldad, sino que están tipificadas como delitos de maltrato animal en el Código Penal, con penas que pueden conllevar prisión. La comunidad de propietarios y los colectivos animalistas ya están recopilando información para formalizar las denuncias correspondientes y dar caza al “hijo de la gran P”, como lo definen los propios afectados, que está poniendo en riesgo la vida de los animales en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.