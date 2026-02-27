Es oficial: detectan el cuarto caso de gripe porcina en España

El virus de la peste porcina africana volvió a detectarse en España el pasado mes de noviembre, más de tres décadas después de su erradicación, tras confirmarse su presencia en dos jabalíes. En las últimas horas, la Conselleria de Salud de la Generalitat ha informado, además, de un nuevo contagio en humanos, aunque en este caso se trata del virus de la gripe porcina A (H1N1).
La persona afectada reside en la provincia de Lleida y este supone el cuarto caso registrado en España desde 2009. Las autoridades sanitarias han iniciado una investigación para esclarecer el origen de la infección, si bien subrayan que el riesgo para la población general se considera “muy bajo”.
El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha señalado en rueda de prensa que el paciente se encuentra en buen estado de salud y ha precisado que el virus detectado no guarda relación con la peste porcina africana.
Especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y la Agència de Salut Pública están colaborando en el análisis del caso para valorar su alcance.
Según publica El País, el contagiado sería un varón de 83 años residente en la provincia de Lleida que no habría mantenido contacto con cerdos ni con explotaciones ganaderas, lo que apunta a una posible transmisión entre personas como vía de infección.